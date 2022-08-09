Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

調查：自殺連續3年高居台灣兒少死因前3名 逾1成國中生以自傷抒發情緒

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 10:12
衛福部甫公布2021年國人死因分析，「<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4620271" target="_blank">自殺</a>」已連3年排名12至14歲兒少死因前3名、自殺通報人次五年來增加5.49倍。(圖/pixabay)...

衛福部甫公布2021年國人死因分析，「自殺」已連3年排名12至14歲兒少死因前3名、自殺通報人次五年來增加5.49倍。(圖/pixabay)...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）衛福部甫公布2021年國人死因分析，「自殺」已連3年排名12至14歲兒少死因前3名、自殺通報人次五年來增加5.49倍，年齡層佔比也高於其他年齡層。根據家扶基金會調查發現，國中生有負面情緒比例高於其他兒少學齡層。自殺防治法自2019年公布施行至今，兒少自殺議題仍令人憂心，自殺防治策略及心理支持資源需通盤檢討，以確保孩子健康、發展等權利。

國中生難紓發情緒 環境、疫情壓力加劇心理健康風險

《兒少對自我心情認識和抒發方式調查》指出，國中生一週內負向情緒比例皆高於其他兒少學齡，分別有1成多的總是感到難過、心煩、寂寞、憂鬱，甚至有近1成的出現想死念頭，超過1成國中生會透過自我傷害來抒發情緒。

小賢升上國三面對學業壓力、家人管教與家裡經濟擔憂，經常不自覺用手指刮傷手腕，與家人衝突時還會激動地搥打自己的頭，透過輔導老師與社工關懷追蹤，協助小賢與家庭成員交流互動方式及衝突因應，孩子透過學習覺察情緒與表達感受，也漸漸減緩自傷行為。

剛進入青春期的國中生有其獨特需要面對的困擾，他們在環境期待與壓力下，煩悶的情緒苦無出口，有時會透過立即、強烈地行為，或壓抑逃避的方式表達，難以有效地處理情緒與關係，成長壓力或陷入貧困、經歷受虐、暴力、歧視、霸凌等經驗，再加上COVID-19大流行造成日常生活重大改變與隔離孤立，都可能成為心理疾患根源或行為偏差原因，並加劇心理健康不佳和自殺風險。

世界衛生組織(WHO)提醒疫情流行對兒少心理健康影響最深，也是從疫情復甦過程最應關注的議題。兒少透過學習和認識心理精神疾病，也有助辨識自己精神情緒狀態和求助，而政府也應將國中生特定年齡層納入兒少自殺議題數據之分析，並更進一步據此發展疫情下預防措施與處遇服務計畫。

CRC建議 家扶籲「心理健康CDC」心理健檢強化預防

《兒童權利公約》第15號一般性意見即建議國家投入發展初級心理保健，促進早期發現與滿足兒少心理需求，台灣現行雖有《校園學生自傷三級預防工作計畫》進行高關懷學生識別，但兒少身心變化迅速，不僅是心理有狀況才要關注，當孩子需要我們時應即時支持與關懷！

心理健康需求並非罕見的個人問題，社會環境更需包容承接每位有煩惱地年輕心靈，家扶基金會提出「兒少心理健康 CDC」，讓我們一同成為孩子的心靈捕手：

1. Check-up 心理檢查：政府實施兒少定期心理健檢，及早掌握身心問題並處遇介入。

2. Discuss 交流求助：兒少主動與信任者或大人討論心事困境，並勇敢向資源管道求助。

3. Care 關懷陪伴：家長關懷與陪伴孩子度過青春期，從關係中獲得支持與身心安全感。

家扶提醒，家長是實現兒少生命、生存和成長等權利的關鍵角色，若能積極為兒少創造機會，讓他們從關係中獲得支持，避免遭受暴力和歧視，或培養具備心理健康意識與問題解決能力，將促進兒少強化面對生活挑戰的保護力。
自殺
兒少

相關新聞

台南市前副發言人涉性騷擾多名兒少　黃偉哲重申要查清楚
台南市前副發言人涉性騷擾多名兒少　黃偉哲重申要查清楚
2022/06/07 16:08
苦痛人生終得解脫 奧地利合法化「協助自殺」
苦痛人生終得解脫 奧地利合法化「協助自殺」
2022/01/02 11:11
Instagram侵害兒少身心健康 負責人提制定標準被圍剿
Instagram侵害兒少身心健康 負責人提制定標準被圍剿
2021/12/09 17:51
【台灣2成兒少好憂鬱】自殺通報人次激增3.7倍　家扶調查：近5成不會向專業管道求助
【台灣2成兒少好憂鬱】自殺通報人次激增3.7倍　家扶調查：近5成不會向專業管道求助
2021/11/17 10:08
台灣兒少性剝削4年近5000人受害　國小生受害率增253.8%　家扶籲「5要上網安全」守則
台灣兒少性剝削4年近5000人受害　國小生受害率增253.8%　家扶籲「5要上網安全」守則
2021/09/01 11:42

更新時間 : 2022-08-09 10:24 GMT+08:00

最受歡迎

中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
日媒分析中共軍演: 意圖短期決戰、阻絕美軍、使「台海中線」無效化　我國防部: 備戰不求戰
日媒分析中共軍演: 意圖短期決戰、阻絕美軍、使「台海中線」無效化　我國防部: 備戰不求戰