調查：自殺連續3年高居台灣兒少死因前3名 逾1成國中生以自傷抒發情緒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）衛福部甫公布2021年國人死因分析，「自殺」已連3年排名12至14歲兒少死因前3名、自殺通報人次五年來增加5.49倍，年齡層佔比也高於其他年齡層。根據家扶基金會調查發現，國中生有負面情緒比例高於其他兒少學齡層。自殺防治法自2019年公布施行至今，兒少自殺議題仍令人憂心，自殺防治策略及心理支持資源需通盤檢討，以確保孩子健康、發展等權利。

國中生難紓發情緒 環境、疫情壓力加劇心理健康風險

《兒少對自我心情認識和抒發方式調查》指出，國中生一週內負向情緒比例皆高於其他兒少學齡，分別有1成多的總是感到難過、心煩、寂寞、憂鬱，甚至有近1成的出現想死念頭，超過1成國中生會透過自我傷害來抒發情緒。

小賢升上國三面對學業壓力、家人管教與家裡經濟擔憂，經常不自覺用手指刮傷手腕，與家人衝突時還會激動地搥打自己的頭，透過輔導老師與社工關懷追蹤，協助小賢與家庭成員交流互動方式及衝突因應，孩子透過學習覺察情緒與表達感受，也漸漸減緩自傷行為。

剛進入青春期的國中生有其獨特需要面對的困擾，他們在環境期待與壓力下，煩悶的情緒苦無出口，有時會透過立即、強烈地行為，或壓抑逃避的方式表達，難以有效地處理情緒與關係，成長壓力或陷入貧困、經歷受虐、暴力、歧視、霸凌等經驗，再加上COVID-19大流行造成日常生活重大改變與隔離孤立，都可能成為心理疾患根源或行為偏差原因，並加劇心理健康不佳和自殺風險。

世界衛生組織(WHO)提醒疫情流行對兒少心理健康影響最深，也是從疫情復甦過程最應關注的議題。兒少透過學習和認識心理精神疾病，也有助辨識自己精神情緒狀態和求助，而政府也應將國中生特定年齡層納入兒少自殺議題數據之分析，並更進一步據此發展疫情下預防措施與處遇服務計畫。

CRC建議 家扶籲「心理健康CDC」心理健檢強化預防

《兒童權利公約》第15號一般性意見即建議國家投入發展初級心理保健，促進早期發現與滿足兒少心理需求，台灣現行雖有《校園學生自傷三級預防工作計畫》進行高關懷學生識別，但兒少身心變化迅速，不僅是心理有狀況才要關注，當孩子需要我們時應即時支持與關懷！

心理健康需求並非罕見的個人問題，社會環境更需包容承接每位有煩惱地年輕心靈，家扶基金會提出「兒少心理健康 CDC」，讓我們一同成為孩子的心靈捕手：

1. Check-up 心理檢查：政府實施兒少定期心理健檢，及早掌握身心問題並處遇介入。

2. Discuss 交流求助：兒少主動與信任者或大人討論心事困境，並勇敢向資源管道求助。

3. Care 關懷陪伴：家長關懷與陪伴孩子度過青春期，從關係中獲得支持與身心安全感。

家扶提醒，家長是實現兒少生命、生存和成長等權利的關鍵角色，若能積極為兒少創造機會，讓他們從關係中獲得支持，避免遭受暴力和歧視，或培養具備心理健康意識與問題解決能力，將促進兒少強化面對生活挑戰的保護力。