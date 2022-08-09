台灣「空總夏藝站」集結市集、馬戲團、互動裝置　「奧拉之城」全新專屬魔法卡

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)C-LAB主辦的「精神跑道──空總夏藝站」呈現公共藝術互動展與精采馬戲演出，自即日起開跑。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）推出的「精神跑道──空總夏藝站」由多個不同類型單元組成的藝術活動，主題「精神跑道」（Spiritual Runway）一詞呼應C-LAB曾作為空軍總司令部的歷史，建築物之間的寬闊道路猶如飛機跑道，既為文化實驗起飛做準備，也為創作者提供安心降落的緩衝。

空總夏藝站帶來多樣節目，包含「限動進行曲」展出融合互動效果的公共藝術作品，邀請策展人黃彥穎策劃，偕同王俊淵、王仲堃、姚仲涵、涂維政、黃贊倫、蔡文章、廖建忠等藝術家，讓民眾透過身體與裝置、聲響的探索，拉進與藝術之間的距離。

「台電2022公共藝術祭」趣味互動的作品也參展，包含深受小朋友喜愛的「奧拉之城」集換式藝術卡牌遊戲，並發表一款全新的「精神跑道」專屬魔法卡；由星合有限公司策劃的「大會報告」單元，試圖突破馬戲的帳篷表演形式，超過10組表演團隊走進人群和空間建築跨界演出，讓表演者大膽地自我挑戰。

「課外活動」單元由FOCA福爾摩沙馬戲團、無獨有偶工作室劇團帶來闔家同歡親子節目。C-LAB並推出「集合啦！小小策展人」創意工作坊，開放國小高年級學童報名，探索策展的奧秘，在工作坊結束後也將公開成果展示，並融合小小策展人的導覽。

此外，園區內的市定古蹟「空軍總司令部」將開放參觀，邀請民眾踏入鮮為人知的戰情大樓會議室、舊辦公大樓內部空間，系列活動包括「音樂綠洲」草地音樂會、兼顧環保節能概念的系列主題市集「實驗市」。

8月推出藝術市集，邀請藝術系學生大展身手，讓民眾在觀賞藝術與馬戲演出的同時，能在園區感受輕鬆悠閒的夏日氛圍。詳情請前往官網查詢。