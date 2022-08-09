台灣風場作業再添生力軍！台南市長：向陽山號轉籍台灣　在國防、經濟及科技上格具意義

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣離岸風電作業船又新添一位生力軍，台南市長黃偉哲昨(8)日表示，「向陽山號 Sunny Bright」由賽普勒斯籍轉為台灣籍至關重要，因為該船從事台灣海峽離岸風電的海上水文調查及水下的測繪，除涉及我國家的尊嚴，最重要的是具備國防軍事上的作用，在維護台海安全上也扮演重要角色。

玉豐海洋科儀於8月8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，轉籍後的向陽山號，將正式投入台灣風場作業，全力支援台灣風場開發與運維作業。

台南市長黃偉哲表示，感謝玉豐集團擇定台南安平港辦理「向陽山號 Sunny Bright」台灣國籍掛旗典禮，也恭喜向陽山號正式宣布轉為台灣籍作業船，未來可持續提供多元海上作業服務。

黃偉哲提到，他很高興看到玉豐集團為了響應離岸風電國產化，帶著成熟的水下技術產品，大力支援離岸風電開發商。透過今年全新購入的離岸風電工作船「向陽山號 Sunny Bright」，同時也是台灣目前最大的「海洋測繪與水下無人載具（ROV）支援船」，參與支援台灣風場開發與運維專案，使玉豐集團提供整合性的離岸風電服務，領航台灣綠能轉型。

黃偉哲指出，向陽山號具備國防軍事上的作用，在維護台海安全上也扮演重要角色，因此向陽山號轉籍台灣，在國防、經濟及科技上格具意義。

玉豐海科執行長張乃仁說明，隨著「向陽山號 Sunny Bright」的加入，也成功象徵著玉豐的事業體系更加完整且多元。同時，玉豐也致力培育在地人才，在台中霧峰丁台打造研發中心，自主培養在地風場技術與海上作業工程團隊，盡全力協助風場開發商，期望台灣能以更快的腳步，迎來綠能的友善環境。

張乃仁還說，離岸風電船「向陽山號 Sunny Bright」總長54公尺，是一艘搭載四種動力模式的Hybrid油電混合船，能大幅為客戶節省油耗，友善環境減低汙染。不僅如此，為了讓船員能在海上安全作業，向陽山號也具備高科技動態定位系統，能將船身定在海上某處，減低船身碰撞到風機建設，大幅降低海上工安意外，大大保障了船員的安全。