Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣風場作業再添生力軍！台南市長：向陽山號轉籍台灣　在國防、經濟及科技上格具意義

玉豐海科執行長張乃仁說明，隨著「向陽山號 Sunny Bright」的加入，也成功象徵著玉豐的事業體系更加完整且多元。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 09:32
玉豐海洋科儀於8月8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」。（照片來源：台南市政府提供）

玉豐海洋科儀於8月8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」。（照片來源：台南市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣離岸風電作業船又新添一位生力軍，台南市長黃偉哲昨(8)日表示，「向陽山號 Sunny Bright」由賽普勒斯籍轉為台灣籍至關重要，因為該船從事台灣海峽離岸風電的海上水文調查及水下的測繪，除涉及我國家的尊嚴，最重要的是具備國防軍事上的作用，在維護台海安全上也扮演重要角色。

玉豐海洋科儀於8月8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，轉籍後的向陽山號，將正式投入台灣風場作業，全力支援台灣風場開發與運維作業。

台南市長黃偉哲表示，感謝玉豐集團擇定台南安平港辦理「向陽山號 Sunny Bright」台灣國籍掛旗典禮，也恭喜向陽山號正式宣布轉為台灣籍作業船，未來可持續提供多元海上作業服務。

黃偉哲提到，他很高興看到玉豐集團為了響應離岸風電國產化，帶著成熟的水下技術產品，大力支援離岸風電開發商。透過今年全新購入的離岸風電工作船「向陽山號 Sunny Bright」，同時也是台灣目前最大的「海洋測繪與水下無人載具（ROV）支援船」，參與支援台灣風場開發與運維專案，使玉豐集團提供整合性的離岸風電服務，領航台灣綠能轉型。

黃偉哲指出，向陽山號具備國防軍事上的作用，在維護台海安全上也扮演重要角色，因此向陽山號轉籍台灣，在國防、經濟及科技上格具意義。

玉豐海科執行長張乃仁說明，隨著「向陽山號 Sunny Bright」的加入，也成功象徵著玉豐的事業體系更加完整且多元。同時，玉豐也致力培育在地人才，在台中霧峰丁台打造研發中心，自主培養在地風場技術與海上作業工程團隊，盡全力協助風場開發商，期望台灣能以更快的腳步，迎來綠能的友善環境。

張乃仁還說，離岸風電船「向陽山號 Sunny Bright」總長54公尺，是一艘搭載四種動力模式的Hybrid油電混合船，能大幅為客戶節省油耗，友善環境減低汙染。不僅如此，為了讓船員能在海上安全作業，向陽山號也具備高科技動態定位系統，能將船身定在海上某處，減低船身碰撞到風機建設，大幅降低海上工安意外，大大保障了船員的安全。
台灣風場
離岸風電
綠能轉型

相關新聞

疫情致全球離岸風電工程接近停擺　經濟部預期台灣今年底可設置達200座風機
疫情致全球離岸風電工程接近停擺　經濟部預期台灣今年底可設置達200座風機
2022/08/01 09:39
第4屆英能源對話會議 聚焦離岸風電港務、生質能源
第4屆英能源對話會議 聚焦離岸風電港務、生質能源
2022/07/06 15:15
第二次台灣-歐盟離岸風電會議　經濟部盼各國經驗有助健全發展離岸風電
第二次台灣-歐盟離岸風電會議　經濟部盼各國經驗有助健全發展離岸風電
2022/06/21 10:42
經濟部：台灣與法國同屬民主盟國 將是數位經濟合作最佳夥伴
經濟部：台灣與法國同屬民主盟國 將是數位經濟合作最佳夥伴
2022/06/09 12:00
台歐盟首次部長級對話 聚焦半導體、離岸風電、貿易便捷化
台歐盟首次部長級對話 聚焦半導體、離岸風電、貿易便捷化
2022/06/03 10:36

更新時間 : 2022-08-09 10:24 GMT+08:00

最受歡迎

中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
日媒分析中共軍演: 意圖短期決戰、阻絕美軍、使「台海中線」無效化　我國防部: 備戰不求戰
日媒分析中共軍演: 意圖短期決戰、阻絕美軍、使「台海中線」無效化　我國防部: 備戰不求戰