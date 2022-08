【縱橫演藝圈半世紀】奧莉薇亞紐頓強癌逝 「火爆浪子」約翰屈伏塔悼文：永遠是妳的丹尼

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)1978年憑藉歌舞劇「火爆浪子」片中高校甜心角色紅遍全球的知名藝人奧莉薇亞紐頓強,與癌症搏鬥30年後於美國當地時間8日辭世,享壽73歲,「火爆浪子」搭檔男星約翰屈伏塔發文悼念寫道:「永遠是妳的丹尼」。

奧莉薇亞紐頓強(右) 2006年1月14日在洛杉磯, 與約翰屈伏塔合影 (美聯社)

奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)的丈夫伊斯特林(John Easterling)在她的社群媒體帳號上貼文表示,奧莉薇亞紐頓強8日清晨在美國南加州農場中安詳離世,家人和朋友隨侍在側。

縱橫演藝圈超過半個世紀的奧莉薇亞紐頓強是澳洲人,她曾12度入圍葛萊美獎(Grammy Awards)並4度獲獎,在1974年到1977年7度登上美國歌曲排行榜冠軍。

綜合外電與中央社報導,她的歌唱領域極廣,從民謠、鄉村到流行樂都能唱,知名金曲包括I Honestly Love You和Physical等。她在演藝圈的成就獲得英國女王伊麗莎白二世肯定,2020年獲女王授勳封爵。

奧莉薇亞紐頓強1992年診斷罹患乳癌後,仍相當堅強,晚年多半時間都奉獻給慈善事業。

她特別製作多張專輯,並舉行演唱會來募款,用於研究並早期發現乳癌,包括在墨爾本設立一家以她為名的醫療中心 (Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre)。

奧莉薇亞紐頓強最知名的演藝作品是1978年與男星約翰屈伏塔(John Travolta)攜手合作的熱門歌舞劇「火爆浪子」(Grease),她在片中飾演鄰家女孩姍蒂(Sandy),她在片尾從一身及踝長裙和端莊髮型換成一套黑色緊身皮褲和一頭卷髮,從高校甜心轉變為辣妹的反差造型引起全球觀眾共鳴,在電影上映後數十年來依舊令人懷念。

68歲演員約翰屈伏塔在「火爆浪子」片中飾演丹尼(Danny)一角,在得知奧莉薇亞紐頓強離世消息後,在Instagram上發文悼念,說她「有著難以置信的影響力」。

他寫道:「我親愛的奧莉薇亞,妳讓我們大家的人生變得更美好。我好愛妳。我們將來還會再見,我們會再次團圓。第一眼見到妳,我就是妳的了,而且永遠都會是妳的。妳的丹尼,妳的約翰。」

johntravolta

My dearest Olivia, you made all of our lives so much better.

Your impact was incredible.

I love you so much. We will see you down the road and we will all be together again.

Yours from the first moment I saw you and forever!

Your Danny, your John!