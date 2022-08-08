【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）我駐美代表蕭美琴7日接受美國媒體訪問，針對裴洛西訪台一系列中共反應作出說明，並回答中共長期以霸凌、挑釁展示其外交力量之下，台灣的盟友是誰、美國值不值得信賴、中共侵台成本與對世界的影響為何。

蕭美琴美東時間8月7日接受美國媒體哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對國家」（Face The Nation）訪問，回應外界對於眾議院議長裴洛西（ Nancy Pelosi ）訪台後，中國展現的激烈反應與軍事行動之關切。

如何看待裴洛西訪台後中國鎖台軍演

首先主持人布瑞南（Margaret Brennan）指出，裴洛西是近25年來訪問台灣的最高級別美國官員，對此，北京為何反應如此火爆？蕭美琴表示，北京沒有理由如此生氣，因為幾十年來外國官員訪台已成為常態，也是台灣與美國交流的一部分，這也編入了《台灣關係法》中，中國沒有理由爆氣。

布瑞南提到美國總統拜登（Joe Biden）對於裴洛西訪台表達擔憂，台灣方是否會擔心這趟訪問的風險，蕭美琴舉例，台灣幾十年來受到中國霸凌，就像一個在學校被欺負的小孩，若因此再也不去上學並不能解決問題，而是要找到解決霸凌的方法，這就是台灣正在做的事情。

布瑞南問及北京對台灣具體的風險為何？是全面入侵嗎？蕭美琴說，中國沒有放棄武力侵台，此外，他們有一個「混合成套工具」，也就是一套攻擊台灣的方法，包含發布假的公共消息、網絡攻擊、經濟脅迫，我們對此越來越習慣，但不會改變我們捍衛自由的決心。

布瑞南說，北京已經派出68架戰機、13艘戰艦，都在你們海岸附近。中國也已經發射導彈包圍了台灣，即使它們落在水上。你相信這只是一場演習嗎？對此，蕭美琴回應，從範圍和行動上看，中國這次的行為確實是前所未有的，他們似乎已準備了一段時間，可能早在佩洛西議長決定訪問台灣之前就已開始。

蕭美琴說，我國總統蔡英文不斷呼籲中國政府保持克制，我們也打算通過對話解決政治分歧。這是維護該地區穩定的唯一途徑。

布瑞南指出，這場行動下來，中國似乎在表明它可以封鎖台灣，可以讓台灣與世界其他地方隔絕。而中國做這樣的事情的成本是多少？蕭美琴說，中國的演習有可能危及一些最重要的空中和海上商業航線。這不僅會危及台灣地區的安全和地區的穩定，我相信他們也會危及中國自身在貿易和商業穩定環境中的利益。

美國對台承諾是否值得信賴

布瑞南詢問，拜登政府是否有任何保證，顯示美國會防護台灣，不會像過去40年的總統那樣，僅是對台出售武器，而是實際上地協防台灣？蕭美琴說，我們的安全夥伴關係是建立在《台灣關係法》和六項保證基礎上的，意外情況現在都是假設性的，但我可以說我們有一個非常強大的安全夥伴關係，可以確保我們在共同利益和地區和平穩定前提中得到保護。

布倫南說，台灣國防部長去年表示，中國將有能力在2025年之前發動入侵台灣的行動。你準備好迎接可能發生的事情了嗎？蕭美琴說，我們看待威脅的方式包括兩個部分——能力和意圖。我們通過理性交流來處理意圖，並通過加強我們自己的威懾來應對能力。

蕭美琴說，這就是為什麼台灣也在投資我們的不對稱防禦能力。我們不打算，也不能與中國進行軍備競賽。但我們會聰明且不對稱地看待我們自己的能力。最終，我們會與其他地區的相關利益者合作，以阻止實際入侵的發生。

針對何種不對稱防禦能力，布倫南提出好奇。蕭美琴說明，防禦上，在台美軍售項目中，武器和系統有多個領域。我們還在迅速進行軍備改革，並尋找更好的方法來將民用資源整合到我們的國防中，我們正在加強我們的網路防禦。我們還讓我們的社會更有彈性地應對假消息、政治心理戰和中國其他政治層面的脅迫企圖。

如何面對美國《晶片法案》企圖減少對台依賴

布倫南表示，美國其實也在嘗試擺脫對台灣在晶片上的依賴，美國有90%的高端先進產品依賴台灣晶片，台灣是否會擔心，隨著美國透過修訂法案，逐漸擺脫對晶片依賴的困境，最終導致美國不會願意為台灣辯護？

蕭美琴說，台灣花了數十年的時間創建了一個支持晶片有效、高效生產的綜合生態系統，而這種模式在台灣其他任何地方都不容易複製。台灣企業不是正在搬出去，相反地，他們正在擴大在世界其他地區的影響力，包括在美國。

蕭美琴進一步說明，美國《晶片法案》主要是擴大美國本土生產的半導體產能，但台灣確實保持了我們的優勢。正如美國和其他國家發現對台灣晶片的依賴一樣，我認為中國也有同樣的依賴。台灣無論是在經濟還是技術上，都必須保持我們的戰略相關性，以捍衛對世界上許多國家的核心價值觀——自由和民主。

布倫南針對美國《晶片法案》持續深談，表示該法案將向美國半導體領域注入520億美元資金，以試圖保護美國免受中國入侵台灣的風險。這是否表明美國將不再對台灣那麼依賴，進而變得不那麼可靠？

蕭美琴說，這會讓世界對於晶片的需求越來越大。汽車行業和其他科技行業的需求將會不斷增長。我在新冠肺炎疫情期間看到了供應鏈的中斷，以及出現這些中斷時，某些行業部門的痛苦，我認為民主國家試圖解決供應鏈安全問題是非常明智的。而台灣將成為與其他可靠民主國家一起應對這些供應鏈挑戰的可靠夥伴。

如何因應中國以外交力量持續威脅國際社會

最後，布倫南問及是否會擔心西方不會像支持烏克蘭那樣支持台灣？因為中國的金融實力是如此強大，且西方很難直接切斷與中國的合作。舉例而言，像這次裴洛西訪台，中國就切斷了與美國的一些協議，包括在氣候變化方面的合作。隨著中國退出，你是否擔心西方將認為挺台是不值得的，不僅在氣候變化問題上，而是在其他優先於台灣的優先事項上？

蕭美琴回應表示，我認為裴洛西此次訪台就是要傳達這項訊息，也就是儘管面臨種種挑戰，但我們在國際社會中有朋友將與我們站在一起。我們確實會擔心這些非常重要的全球議題會受到干擾，這些議題不僅關係到美國，也關係到中國和世界上的每個人。但是美國國會對台的訪問已經持續了幾十年了。幾十年來，它並沒有阻止美國和中國就共同關心的議題進行建設性討論。

蕭美琴說，美國白宮和其他學者的一些聲明和分析中可以得知，北京政府正試圖製造一場危機，這種做法已經持續了幾十年。如果中國要在國際社會發展中，成為一個負責任的利益相關者，其實是要由北京來決定，它們是要在國際社會的尊重下發展，還是在國際社會的譴責下發展。