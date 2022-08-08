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台灣外交部長吳釗燮9日將親上火線 召開國際記者會回應中國軍演挑釁

外交部持續呼籲國際社會譴責中國無理的軍事挑釁，外交部長吳釗燮9日將親自針對中共軍演做出回應，召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/08/08 20:24
外交部長吳釗燮9日將親上火線，召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖/中央社）

外交部長吳釗燮9日將親上火線，召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國一次加碼台海周邊軍演，台灣除嚴正譴責中國忽視國際社會警告外，外交部長吳釗燮9日也將召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，親上火線呼籲中國立即停止軍演。

根據外交部新聞稿，中國無視國際社會連日的譴責和關切，以及要求立即停止軍演的呼籲，持續在我國周遭海域進行極具侵略性與挑釁的實彈海空演訓，以無人機飛越外島，甚至進一步宣布將在中國外海進行長期軍演，刻意持續升高區域緊張情勢，外交部予以最嚴厲的譴責。

不只如此，外交部表示，面對中國無端而起的軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，外交部長吳釗燮9日將親自針對中共軍演做出回應，召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。

國際社會方面，許多台灣友邦及理念相近的友好國家、各界友人都持續挺身而出，以各種方式聲援，像是友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）公開表達反對任何用武力或以彰顯武力方式的所有威脅，呼籲中國停止軍演；立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）也不畏中國壓力，率團訪台深化兩國實質交流，對台灣意義重大。

外交部持續呼籲國際社會譴責中國無理的軍事挑釁，片面破壞台海現狀，挑戰區域安全秩序，同時籲請世界各國和民主台灣並肩遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。
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中國

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