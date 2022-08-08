柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）國人受高薪工作招工訊息吸引，至柬埔寨打工卻淪詐騙機房員工，各種恐怖內幕逐漸曝光，律師呂秋遠曝光他人求救訊息，並公布常見招工SOP，盼民眾不要受短期高薪吸引受騙。

今年年初有不少台灣人看到網路招工廣告，至柬埔寨「打工」，日前有一對情侶一同前往當地工作，卻目睹恐怖內幕，向警方求救無門，竟遭虐待、囚禁、性侵等，便設法透過社群訊息向呂秋遠求救，揭開這場打工陷阱的惡劣情況。

根據呂秋遠Facebook粉絲專頁，根據這幾天以來他收到的訊息，有的在柬埔寨的西港，有的在緬甸的苗瓦迪（在泰緬邊境），他得知柬埔寨所謂「中國城」的詐騙機房聚集地情況非常惡劣，「到了那裡，沒有警察、沒有法律、沒有正義。」

呂秋遠引述一名向他求助的台灣女生在8月3日傳遞的訊息，「我們現在是在詐騙網投公司裡面工作中，我現在是利用上班時間偷偷回覆您，我們護照一下飛機就強行被收走，在柬埔寨我們轉賣三家網投公司了我們遭遇是被綁架過來，並非自願的。在這裡我甚至被中國人性侵強姦，如果不聽話是會被關進他們所稱的小黑屋討打，還有請救援被發現被強拆器官，以上都是真實發生我們在柬埔寨的經歷。」

呂秋遠說，大部分人看到柬埔寨招工廣告，想的是「柬埔寨在哪裡？不知道，聽起來像是不太進步的國家，有可能在東南亞，但總是有警察、法律，而且是在台灣徵才，應該是有保障的。」然而事實卻是大大相反。

呂秋遠曝光招工SOP，一開始是求職網站上會有所謂的「客服人員」、「網路行銷」的海外工作，月薪大約都在10萬上下，強調公司提供膳宿、機票，三個月可以回來一次。經過簡單的「面試」以後，通常一定錄取，接著安排飛到柬埔寨金邊。

呂秋遠說，一到機場，就會有人接應，接應時就會把手機、護照都沒收保管。然後送到金邊、西港等地的機房做詐騙工作。如果不願意、業績不好就會被毒打，還是不願意就範，就會被轉賣到其他公司，再不願意，就是送去賣淫、毒打、礦工。

至於月薪10萬上下薪水？呂秋遠曝「當然沒有。」因為日用品的價格有如天價，得要跟公司借錢購買，所以越欠越多。最後沒有利用價值，甚至恐面臨活體販賣器官。「一個活生生的人就這麼利用殆盡。」

呂秋遠說，唯一逃走的方法不是報警。「不會說柬埔寨文、不能接近圍牆，警察跟當地黑道勾結，報警的下場就是死路一條。」他指出，台灣跟柬埔寨關係非常惡劣，沒有設立任何辦事處，目前最安全的方法，就是支付一個人二萬美金的贖金，且要找信任的華裔警察一手交錢、一手交貨，否則一樣容易石沈大海。

呂秋遠說「2019年，我想辦法幫忙了一個女孩逃回台灣，3年後，大約有10個人正在跟我求救。」他呼籲，希望不要再有人願意去柬埔寨、緬甸「淘金」，因為去到那裡就是被當奴隸，沒有尊嚴、人權，只能等贖金到，或是突然消失在這個世界。

不只是台灣人，許多中國社群媒體也開始出現警示貼文，指出「中國人騙中國人」的狀況也在柬埔寨出現，甚至有人淪為「血奴」，必須持續被抽血並拿去販賣。