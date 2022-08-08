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中華電信續寵VIP 攜手PChome推專屬現金折扣優惠！

By 台灣英文新聞
2022/08/08 18:10
圖/中華電信提供

圖/中華電信提供

中華電信寵愛VIP客戶，攜手網購平台PChome，推出獨享折扣優惠，即日起中華電信VIP客戶於PChome全站消費單筆訂單2,500元，即享150元現金折抵，以最實質的回饋大方寵客，打造VIP客戶專屬尊榮生活圈。中華電信全新VIP制度整合用戶名下「行動、寬頻、MOD、市話」帳單金額，繼7月提供旅遊、訂房、保險等VIP專屬優惠，獲廣大客戶迴響，已逾上萬人次享有尊榮禮遇！

中華電信VIP客戶獨享Hami Point超值回饋，打造全方位生活圈

中華電信提供VIP客戶最超值的Hami Point點數回饋，入會即贈600點、生日再贈最高400點，VIP升等還可享最高800點的獨家尊榮禮遇。Hami Point點數1點等於1元，不僅可以折抵電信費，還可兌換四大超商、百貨、家樂福等上百間知名品牌通路的即享券，更以CP值爆棚的「點數放大1點>1元專區」廣受客戶喜愛，提供低於面額的點數，兌換到各式知名品牌的即享券，如foodpanda即享券500元，只要495點的Hami Point即可兌換，讓您的點數兌換管道及應用更多元、更超值！

中華電信持續以「客戶為中心」致力為VIP客戶打造專屬優惠與獨家禮遇，跨界攜手雄獅璽品、AsiaYo、神揚保代、SuperBuy市集、PChome，推出旅遊折扣、房間升級、保險服務加碼、蔬果採購優惠及網購折扣等，滿足客戶旅遊、購物等全方位需求！心動不如馬上行動，即刻成為中華電信VIP趁現在，詳見：https://vip.cht.com.tw/

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