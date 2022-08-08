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上週外資在集中市場賣超119.89億元•賣超長榮航5.26萬張最多　另買超聯電6.20萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/08/08 17:57

根據台灣證券交易所統計,上週(2022/8/1~2022/8/5)外資在集中市場總買進金額為3,057.08億元,總賣出金額為3,176.97億元,賣超為119.89億元,另統計自2022年年初至8月5日止,外資總買進金額為11兆1,433.15億元,總賣出金額為12兆1,142.73億元,累計賣超為9,709.58億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為19兆2,678.96億元新台幣,占全體上市股票市值的41.25%,較7月29日的19兆,107.45億元新台幣,增加1,571.51億元。

就個股比較部分:
本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為:
第一名:聯電:買進191,061千股,賣出129,032千股,買超62,029千股。
第二名:群創:買進137,849千股,賣出93,514千股,買超44,335千股。
第三名:友達:買進121,019千股,賣出76,849千股,買超44,170千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為:
第一名:長榮航:買進79,485千股,賣出132,122千股,賣超52,637千股。
第二名:中信金:買進83,672千股,賣出114,682千股,賣超31,010千股。
第三名:玉山金:買進30,404千股,賣出58,779千股,賣超28,375千股。
台灣證券交易所
買超
賣超
上市公司
聯電
長榮

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