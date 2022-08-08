天成飯店集團旗下台北館 推「微醺情人節」住宿優惠

七夕為牛郎織女相約，更是戀人們互訴愛意的浪漫情人日，今年七夕情人節於8月4日，天成飯店集團瞄準七夕情人節商機，集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅-華山町自2022年8月1日起至8月14日止，推出「微醺情人節住宿優惠」，雙人成行，平日優惠價2,288元起，各館更加碼贈微醺情人禮，台北天成大飯店及台北花園大酒店每房贈特選紅酒一瓶及天成飯店集團清香蘆薈舒緩面膜，天成文旅-華山町則是加贈華山町餐酒館經典調酒及蛋糕，搭配悠遊國旅補助最高折抵1,300元，換算每房不到千元有找，為真愛永遠譜下美麗詩篇。<未滿18歲禁止飲酒>

天成飯店集團「微醺情人節住宿優惠」，戀人以優惠價入住，除了舒適客房住宿乙晚，可享翌日早餐及加贈情人好禮，情侶可選擇擁有極佳的地理優勢的台北天成大飯店，週日至週四住宿，精緻客房2,288元起，輕鬆來趟專屬倆人的幸福微旅行。鄰近西門商圈的台北花園大酒店，針對情人節提供全新改裝客房，週日至週四住宿，雅緻客房2,888元起，旅艋舺，遊西門的飯店主題，增添在地文藝氣息，再搭配科技智能管家房控系統，房客更享限定的50款免費古早味零食柑仔舖，帶給戀人們美好主題體驗。

天成文旅-華山町以貯藏華山1950為飯店發展主軸，並將飯店製酒、藏酒的元素於情人節充分展現，週日至週四住宿，華山/精緻客房2,488元起，專案加贈華山町餐酒館經典調酒兩杯及代言人寶比蛋糕，

戀人相聚在此，開懷暢飲、享受無與倫比的浪漫時光。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「疫情趨緩，消費者外出慶祝意願提高，八月初適逢七夕情人節及父親節，加上炙手可熱的悠遊國旅補助開跑，集團看準商機推出情人節優惠，讓戀人們盡情恣意享受微醺情人夜，預估有助帶動整體業績，相較於與去年同期可成長一成。」

「微醺情人節住宿優惠」

活動日期：2022年8月1日至2022年8月14日

活動優惠：

台北天成大飯店

精緻客房 平日每晚2,288元起，國旅最高補助1,300元，每房僅需988元起

台北花園大酒店

雅緻客房 平日每晚2,888元起，國旅最高補助1,300元，每房僅需1,588元起

天成文旅-華山町

華山/精緻客房 平日每晚2,488元起，國旅最高補助1,300元，每房僅需1,188元起