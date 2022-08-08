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【父親節快樂!】最溫柔也最爸氣~新住民飄洋過海•到台灣追求幸福好生活

在8/8父親節的今天，分享三位新住民爸爸在新北結婚生子落地生根的故事，傳遞暖心的新北幸福好生活。

By 台灣英文新聞
2022/08/08 17:41
及人高中的英籍老師Christopher Smith(右後)認為餐桌能傳遞文化的價值，全家人歡聚，凝聚感情。(圖/新北市教育局)&nbsp...

及人高中的英籍老師Christopher Smith(右後)認為餐桌能傳遞文化的價值，全家人歡聚，凝聚感情。(圖/新北市教育局) ...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 新北市有來自世界各地的新住民11萬多名，男性約1萬3,000名，其中包括新住民語文教學支援人員、華語班學員和學校外師等，在父親節的今天，分享三位新住民爸爸在新北結婚生子落地生根的故事，傳遞暖心的新北幸福好生活。

【父親節快樂!】最溫柔也最爸氣~新住民飄洋過海•到台灣追求幸福好生活青潭國小馬來西亞語教支老師吳振南(上圖) ，身兼廣播主持人，在節目分享馬來語教學，曾在錄製馬來語教學廣播節目時，找女兒吳若瑜擔綱助理主持，父女倆事前演練多次，節目效果生動有趣，父女情感自然流露。吳振南說臺灣的父親節是8月8日，馬來西亞的父親節是6月的第3個星期日，每年能過兩次父親節真是雙倍開心，只要看到太太跟孩子一起吃飯時的幸福笑容，就是最好的父親節禮物。

在及人高中任教英語的英國籍老師Christopher Smith笑稱，他的家就是雙語俱樂部，因為孩子從小自然學習兩種語言及文化，他也堅信在餐桌能傳遞文化的價值，為了表現自己的「爸道」，每日早起為兒女準備道地的英式早餐，每當孩子把早餐吃光光，給爸爸廚藝打一百分時，自己內心便充滿了動力與感動。他在校積極參與國外校際合作線上教學，讓新北學生與國外師生交流，希望學生能學到跨語言、跨文化的寶貴經驗。

【父親節快樂!】最溫柔也最爸氣~新住民飄洋過海•到台灣追求幸福好生活來自菲律賓的尼可(上圖) 在臺十多年，因喜愛新北的生活機能和美麗風景，3年前全家移居新北，尼可的兒女在臺灣長大，從未體驗過菲律賓的文化和傳統，尼可常和他們分享母國的生活點滴、傳統菲律賓菜餚以及椰子所製作的甜甜的飲品等，讓他們更瞭解菲律賓的飲食文化與生活習俗。尼可目前是頂埔國小華語班的學員，期望透過聯絡簿和學校老師溝通無礙，因此勤學語言，希望自己能更懂孩子。

新北市教育局長張明文表示，為了讓新住民更快適應在地生活，新北市設置7座新住民學習中心，規畫七大類、百門培力課程，並建置「新北市國際教育資訊網-新住民好學平台」，提供資訊查詢及線上學習資源，同時在國際多元服務櫃檯提供六語服務，上班時間可撥通或親洽，就能享有一站式的生活及就業諮詢服務。最後，歡迎加入「國際新民IN新北」Line社群，關注新住民樂學、樂業、樂活的生活資訊，並祝福新住民爸爸們父親節快樂。
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更新時間 : 2022-08-08 19:11 GMT+08:00

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