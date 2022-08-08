桃園市抽查普渡供品　日本水蜜桃、葡萄農藥殘留超標

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中元普渡是每年重要的祭祀慶典盛事，為讓民眾能拜誠心、懷敬心、食安心，桃園衛生局日前在轄內各大賣場、超市、果菜批發市場、網購平台等場域，抽驗水果、素食、米麵製品、肉類加工品、豆製品、醃漬蔬菜、包裝水及休閒食品等總計245件，其中日本山梨縣溫室桃、珍珠葡萄2件進口水果檢出農藥殘留不符規定，已移請來源所轄衛生局查處。

桃園市衛生局表示，本次抽驗245件產品中，有2件由網購平台-搭波胖の生鮮水果超市進口水果檢出農藥殘留超過容許量標準，分別為「山梨縣溫室水蜜桃」檢出「馬拉松(Malathion) 0.12 ppm（容許量：0.01 ppm）」及「山梨珍珠葡萄」檢出「Pyribencarb 0.28 ppm（容許量：不得檢出）」，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，商品皆已下架。

衛生局提醒民眾，在準備澎湃供品時，應選購信譽良好的店家，選擇有明確標示、來源清楚的食品，且祭拜時避免供品長時間暴曬，造成微生物滋生，普渡後的菜餚也應避免在室溫放太久，食用前應充分加熱並儘快食用，以預防食品中毒；另祭拜時建議民眾可自備或自製簡易插香器，避免以香直接插入供品內而使食品遭受香腳色素、香灰汙染及外包裝受損，以確保食品衛生安全。