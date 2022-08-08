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網炸鍋！國史館稱「中華民國已由北京繼承」　台灣總統蔡英文被點名要求說清楚

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/08 17:17
(圖擷取自國史館臉書)

(圖擷取自國史館臉書)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台海關係緊張，國史館卻於7日分享例行演講影片否定中華民國主權，引起負面聲浪。

國史館分享台灣憲法學會前理事長許慶雄演講影片，館方小編以此為題發文「聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承」，糟網友怒轟「這是哪一個國家的國史館？」，雖然在引起批評後，貼文內緊急加上標示，表示該言論是引用學者許慶雄，但部分政治人物及網友依舊不買單，加上國史館隸屬總統府，蔡英文總統被點名要求說清楚。

國史館今(8)日更發出新聞稿澄清，首先直指國史館每週四都有不同領域的學者來館演講，他們演講的內容並不代表國史館的立場及觀點，當然更非國史館的「主張」。

網炸鍋！國史館稱「中華民國已由北京繼承」　台灣總統蔡英文被點名要求說清楚
國史館編輯前貼文。(圖擷取自國史館)

館方指出，許慶雄教授演講當天，本館陳儀深館長就在現場，演講最後陳館長也起身表達不同意見，如有觀看全程影音者，自然明瞭當天純屬一場學術討論，此有演講全程影音紀錄可憑。

館方表示，本館臉書小編於第一版貼文，引述演講內容，卻未加引號，容有疏失，但已立即改正，以後也會檢討改進。然卻有媒體與部份政黨人士誇大嫁接指為「國史館稱…」「國史館主張…」，藉此無限上綱，實令人遺憾。

館方強調， 國史館的英文名字是Academia Historica，有相當程度的學術性，不是「一言堂」，台灣已不是威權體制國家。國史館歷年來舉辦多場學術研討會，並集結出版成論文集，其中不乏對中華民國定位的討論，歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。

據維基百科資料顯示，許慶雄1948年生於高雄市，畢業於國立台灣大學法學院政治學系，長期支持台灣獨立運動，其有關台灣獨立運動的觀點獨特，抨擊中華民國是台灣、台灣正名運動、美屬台灣群島方案等理論，都是希望「輕鬆快樂、偷偷摸摸來建國」的「撿便宜」心態，有「獨派理論的唐吉訶德」之稱。2018年許慶雄重申「台灣人搖著中華民國國旗吶喊，台灣插滿中華民國國旗，就是向全世界證明台灣是中國的一部分。」
國史館
許慶雄
台獨

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更新時間 : 2022-08-08 17:40 GMT+08:00

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