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WHO：全球累計81名兒童確診猴痘　專家示警：遲早爆發群聚感染　這些公共地方是高風險場所

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/08 16:35
兒科傳染學家示警，社區間遲早會爆發猴痘群聚感染事件，特別是人群較聚集的場所。（圖／路透）

兒科傳染學家示警，社區間遲早會爆發猴痘群聚感染事件，特別是人群較聚集的場所。（圖／路透）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國伊利諾伊州5日一名幼兒日托中心的員工確診猴痘，一名兒科傳染學家告訴《財富》雜誌，社區間遲早會爆發猴痘群聚感染事件，特別是人群較聚集的場所。

《財富》雜誌報導，猴痘疫情在美國快速蔓延，上週五伊利諾伊州衛生官員證實，尚佩恩縣內某幼兒日托中心的員工感染猴痘，引起當地和白宮高度關注，所幸經採檢後，中心內的員工和學童檢驗結果皆呈現陰性。

對此，美國華盛頓州的國家兒童醫學中心的Alexandra Brugler Yonts博士表示，猴痘的感染途徑包含身體、皮膚的密切接觸、碰觸到損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染，因此人群較聚集的場所，例如幼兒日托中心、學校、監獄等都是高風險場所。

此外，除了集體生活的環境易導致猴痘快速傳播外，考量現在正值夏季，民眾喜歡前往游泳池、水上樂園遊玩，當穿著較單薄、皮膚沒有衣服遮蔽下，一旦與患者有皮膚接觸時就容易遭到感染。

而足球、籃球、摔角和橄欖球屬於接觸性運動，與其他運動項目相比，感染風險也較高。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，截至8月5日，美國已有7510例猴痘通報確診個案，除了懷俄明州（Wyoming）和蒙大拿州（Montana）倖免於難外，其他州皆有確診病例，其中病例數以紐約最多、其次是加州和佛羅里達州。

美國CDC表示，從今年1月至今，西非或中非疫區已有345例確診，但全球總病例總數卻超過2萬8千例，也就是說，幾乎所有的病例都發生在疫區以外的地方。據世界衛生組織（WHO）統計，截至7月底，已有81名兒童確診猴痘。

雖然歐洲是猴痘疫情的中心，但美國病例數居全球之冠，其次為西班牙、德國、英國、法國和巴西。
猴痘

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更新時間 : 2022-08-08 17:39 GMT+08:00

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