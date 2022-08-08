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台灣彰化市長選戰國民黨鬧分裂　前縣議員張東正退黨宣布參選

➤國民黨彰化市長初選勝出的候選人黃玉芬受訪表示，初選對她來說是一場硬仗，好不容易勝出，對手卻不顧初選簽下的承諾書，退黨執意參選，落敗無法願賭服輸，讓人無法接受。➤國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，先前持續協調，沒想到張東正突然宣布參選，勢必影響選情，縣黨部會積極協助黃玉芬並調整輔選策略。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/08 17:08
(原圖: 官方臉書; TN後製合成)

(原圖: 官方臉書; TN後製合成)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前彰化縣議員張東正於國民黨彰化市長初選輸給黃玉芬後宣布退黨，不過張東正今天(8日) 正式宣布參選彰化市長；獲國民黨正式提名的黃玉芬認為，張東正無法服輸，執意參選，感覺國民黨被扯後腿。

國民黨彰化市長初選有前彰化縣議員張東正、黃玉芬登記，老將張東正初選輸給黃玉芬之後，日前宣布退出國民黨，當時外界即猜測張東正會選到底，張東正今天發布聲明表示，「會參加這次彰化市長選舉」，接下來陸續公布對於彰化市未來的想像及相關政策。

張東正說，讓有能力會做事的人擔任彰化市長，才能真正解決民眾問題，讓沉寂已久的彰化市注入新活力，創造更大格局，而他對於任何批評指教都可接受，也不會進行任何不實抹黑，畢竟選舉是選賢與能，務實探討市政議題，遠比浪費口水回應攻擊更有意義。

對此，中央社引述黃玉芬接受媒體聯訪表示，初選對她來說是一場硬仗，好不容易勝出，對手卻不顧初選簽下的承諾書，退黨執意參選，落敗無法願賭服輸，讓人無法接受，也顯示張東正是考量個人利益，並不是要選上，而是要讓她落選，希望支持者團結，彰化市需要改變。

競選連任的民進黨彰化市長林世賢說，希望大家進行一場君子之爭，他目前較關心市政，建設有成果，市民才會認同；國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，先前持續協調，沒想到張東正突然宣布參選，勢必影響選情，縣黨部會積極協助黃玉芬並調整輔選策略。

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更新時間 : 2022-08-08 17:39 GMT+08:00

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