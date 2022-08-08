中國新興傳染病「琅琊病毒」可人傳人？ 疾管署：不排除納入重點監測項目

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據《新英格蘭醫學期刊》4日刊登最新研究，中國山東、河南發現一種新的可以感染人類的病毒，命名為瑯琊病毒（Langya virus、LayV）。對此，疾管署表示，還需要後續追蹤才能判定該病毒是否會人傳人，但台灣實驗室將加速建立核酸檢測定序標準化方法，不排除納入重點監測項目。

根據中國和新加坡科學家於《新英格蘭醫學期刊》刊登的研究顯示，在中國山東和河南兩地發現的瑯琊病毒（Langya virus、LayV），已有35例確診個案，其中26例只感染瑯琊病毒（未檢測到其他病原體），其他9人有感染其他病毒。26例個案的症狀包含發燒、無力、咳嗽、厭食、肌肉疼痛、噁心和頭痛等。

對此，疾管署副署長莊人祥說明，瑯琊病毒是屬於副黏液病毒科，在人工飼養的動物中，犬隻有5%血清呈現陽性、山羊陽性率為2%。另外，針對25種動物檢驗中，血清陽性最高的是台灣俗稱的錢鼠約27%，推測為琅琊病毒天然宿主。

依現階段追蹤資料顯示，這些患者間沒有密切接觸史或共同接觸史，推測感染屬於偶發性、散發性事件。此外，針對患者的密切接觸者進行匡列、追蹤後，沒有出現人傳人的證據，究竟該病毒是否會經由人類間互相傳播，還需要後續密切監測。

莊人祥表示，由於琅琊病毒為新興病毒，且已發表於期刊，台灣實驗室將加速建立核酸檢測定序標準化方法，不排除納入重點監測項目。