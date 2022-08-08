頻遭中國施壓 南韓宣布將參與Chip 4 預備會議

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一直尚未決定是否加入美國所主導的晶片聯盟Chip 4的南韓，今（8）日宣布將參與初步會議，討論此組織的正式名稱與成立細節等。南韓半導體產業不僅關注著政府的動向，也關注著Chip 4具體內容，會議時間擬於8月底或9月初登場。

美國所主導的Chip 4，由美國、日本、南韓、台灣所組成，目的在建立一個穩定的半導體生產及供應鏈。美國負責半導體設計，日本負責半導體材料及設備的供給，南韓及台灣則負責半導體製造及生產。

根據newsis報導，南韓總統尹錫悅於今（8）日在龍山總統府的記者會中表示，已透過外交部表達參加初步會議的意願，對於是否加入一事，將從國家利益的角度，與各個相關部門進行討論，無須擔心。

中國是南韓半導體主要輸出市場，占了62%，若加入了公開牽制中國的Chip 4，將會引起中國強烈反彈。事實上，中國官方媒體已多次公開報導施壓，若南韓加入該聯盟，勢必要承受經濟上嚴重的打擊。

南韓政府亦意識到了中國的反對，因此對於「同盟」一詞劃清界線，認為這是一個「供應鏈」，並強調參與事前會議並不代表正式加入。對於是否入盟，將在會議後決定。南韓政府呼籲，在訂定組織方向時，不應該以排除特定國家為出發點，而是應促進供應鏈的合作。

南韓業界指出，加入美國的半導體供應鏈是無法避免的，但與中國的關係也很重要，因此對此必須訂出對策。

業界人士表示，在美國還不知道具體將如何制衡中國的情況下，企業們很難準備應對措施，政府應與企業做好溝通，並提出能降低風險的對策。另一外業界人士表示，美國自己的蘋果公司對中國的依賴度也很高，不可能完全地排除中國，也將持續關注南韓政府所謂的國家利益角度為何。