【8/8台灣本土+15206　死亡+26】新增9例BA.5北部本土個案　含2起家庭群聚、均無重複感染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增15,412例COVID-19確定病例，分別為15,206例本土個案及206例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。



指揮中心表示，今日新增之15,206例本土病例，7,098例男性，8,094例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(2,847例)，臺中市(1,850例)，桃園市(1,693例)，臺北市(1,500例)，高雄市(1,422例)，臺南市(1,147例)。



指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至8月6日，死亡日期介於6月17日至8月6日。





指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，為105例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自越南(13例)、香港(5例)、泰國(3例)、中國(2例)、美國、澳大利亞、德國及菲律賓(各1例)移入，另179例感染國家調查中。入境日期介於今年7月9日至8月7日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,754,268例確診，分別為21,960例境外移入，4,732,254例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,255例COVID-19死亡病例，其中9,240例本土，另15例為境外移入。

另外，今日記者會另一重點是，國內新增81例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為9例本土個案及72例境外移入。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，9例BA.5本土個案均位於北部，為4名男性、5名女性，年齡介於10多歲至60多歲，發病日介於7月25日至8月3日，確診日介於7月27日至8月3日。其中4人為2起家庭群聚案，衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，餘安排採檢中。

羅一鈞說，現階段BA.5病例數約佔全國5%，北部10%，依國外趨勢來看，BA.5會慢慢取代BA.2，。但國際觀察BA.5傳播力可能較高，但仍以輕症為主，重症率沒有比BA.2高。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及64株Omicron BA.5，個案分別為45例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年7月16日至7月30日。

Omicron BA.4個案為：美國(2例)、柬埔寨、英國、香港、泰國、越南、韓國(各1例)。

Omicron BA.5個案為：菲律賓(9例)、美國(5例)、印尼、泰國、義大利及澳大利亞(各4例)、法國、馬來西亞及新加坡(各3例)、加拿大、阿拉伯聯合大公國、英國、荷蘭及德國(各2例)、土耳其、日本、印度、吉爾吉斯、西班牙、希臘、亞美尼亞、波蘭、芬蘭、柬埔寨、埃及、馬爾他、越南、葡萄牙及韓國(各1例) 。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例、另累計23例BA.5本土確定病例，尚無BA.4或BA2.75本土確定病例。