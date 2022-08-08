〈投資理財〉台灣已是高爾夫球具生產王國 四大上市櫃企業營收獲利亮眼

今年真是台股辛苦的一年，不僅國際政經情勢不穩定，最近美國眾議院院長裴洛西來訪，中國文攻武嚇，又造成台股沈重的壓力，不過從基本面來看，仍有許多業績表現佳，具長期投資價值標的，值得投資人長期追蹤。

上市櫃公司中，生產高爾夫球具的大田、復盛應用、明安、鉅明，因世界各國疫情解封，延續去年亮眼成績，今年發放的股息均較過去大幅增加，且上半年業績依然保持成長。

根據統計，美國仍然是高爾夫球最大市場，去年有3750高爾夫球運動人口，全球達到6600萬人，今年前5月美國下場打球人數年減8.7%，主要受到多雨影響。台灣當前四家高爾夫球具產量，囊括高球市場產量達8至9成，近年高爾夫球運動日漸普及，費用大眾化，喜好高爾夫球運動人口大幅增加，為台灣業者帶來極大商機。

高爾夫球廠龍頭大田去（2021）年每股獲利達20.15元，今年配息13.7元。延續去年亮眼業績，今年上半年稅後淨利8.84億元，每股稅後獲利再創歷史新高，達到10.55元，等於半年就賺一個股本，優於去年同期的7.92億元，每股獲利9.48元，預期全年業績表現仍將亮眼。

今年上半年能有如此佳績，主要是大田第二季單季營收達23.39億元，成長14%，每股獲利7.43元，成為歷年獲利表現最佳的季度。比去年同期營收20.46億元，成長14%。全年度營收獲利將延續去年，持續保持成長動能，再創佳績。

大田今年上半年能有如此佳績，主要是美國和日本主力客戶，積極下單，而且高附加價值產品比重拉升，創造出第二季30.64%高毛利率，優於今年第一季的25.72%。大田積極推動產品創新，尤其剛上市的專利球具，在7月31日就傳出高球選手使用大田全碳專利球頭，而贏得LPGA蘇格蘭公開賽冠軍的好消息。

由於積極推出新產品，大田產品頗受高爾夫球愛好者的歡迎，預料下半年度業績應將保持穩定成長，投資人可以注意未來大田業績成長狀況，評估長期投資價值，風險應該不高，值得長期存股考慮。

復盛應用（6670）去年每股獲利18.03元，今年配息12元，創歷年新高，第一季每股獲利已達7.59元，上半年營收已達164億545萬餘元，比去年同期大增36.84%，預料今年仍將是營收獲利豐盛的一年。

由於新冠肺炎疫情趨緩，戶外運動成為新寵，過去每年大約維持個位數年增率，這兩年市場大爆發，打球人口年輕化，且女性運動人口大增，復盛應用因應市場成長需求，越南二廠按照原計劃於今年第三季投產，屆時越南廠產能將增加50%，總產能增加20％。

復盛應用擴廠後，先以提升自製率為主要目標，加上目前越南一廠場地與機台滿載，二廠完工後，將有助於復盛應用業務的成長。復盛應用業務走在快速成長道路上，不論營收獲利都迭創新高，且配息不錯，適合作為長期存股標的，值得投資人追蹤注意。

明安（8938）去年每股獲利10.01元，今年配息5.5元，創歷年最佳紀錄。今年上半年稅後純益10.89億元，每股獲利已達8.23元，創歷年最佳紀錄。第二季營收達到55.2億元，年增率達26.7%，由於成本控管得宜，推升第二季稅後純益達6.07億元，單季每股獲利4.59元。

展望下半年，因品牌商看好後市，預期下半年接單，將與上半年相當，營運維持高檔局面。近2年明安業績成長平均達20%以上。明安亦認為下半年接單將維持高檔，不下於上半年。全年達到預期成長目標，應不困難，且因台灣已成為全球高爾夫球生產基地，群聚效應將可充分發揮。

鉅明（8928）去年每股獲利4.7元，今年配息2.5元。延續去年訂單滿檔，今年鉅明因新品效應，預期將超過去年。目前每月產能保持在8到10萬支球桿之間，新廠由於缺工嚴重，可能要到明年才可望開出產能，預期最高將可望達到20%左右，維持不錯的成長動能。

今年前6月鉅明營收達17億3千餘萬元，比去年同期增加22.88%，每股獲利3.72元，第二季營運稍微緩和，但是預期第三、第四季將有新品訂單效應，預期全年營運仍將超過去年，而且海運缺櫃現象已經緩和，全年獲利應可達到預期目標，值得投資人持續追蹤投資價值。