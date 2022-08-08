驚！推特創辦人突發表「滅共宣言」　網怒恐害慘美國企業　

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台海緊繃之際！推特創辦人杜錫（Jack Dorsey）於7日推文寫下「滅共宣言」，讓所有人看傻了眼。

台海局勢在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日快閃台灣後日趨緊繃，中國官方持續多日大動作圍台軍演，網民也紛紛要求藝人表態挺共，就在這緊張之際，推特創辦人發表「滅共宣言」，卻反遭網友吐槽。

杜錫轉發的CNN報導指出，在北京的生活是無止盡的新冠病毒檢測，能去哪裡則由健康App決定，進入公共區域需要綠碼，當局通過這些App追踪人們的行蹤。令人擔憂的是，在病毒消失後，這種監視將持續很長時間。

杜錫除了轉發報導，還寫下「End the CCP」（終結中共），由於現正值美國眾議院議長裴洛西訪台後敏感時候，該則貼文引人遐想。

有網友留言，「若在6周前留下這種言論會被禁帳號」，也有人反嗆杜錫，「你敢這麼說是因為你與中國沒有業務往來，但美國大部分企業都跟中國做生意，包括你的朋友馬斯克，他不久前才稱讚中國讓他很震撼。」，也有人認為此舉會害慘美國企業！