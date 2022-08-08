營養補充品有益健康？研究：綜合維他命、維生素D吃多其實無助益

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）現代人生活忙碌，為講求效率，餐餐外食是稀鬆平常的事，當飲食可能不均衡的情況下，你是否也是靠著一罐罐各式各樣的營養補充品維持健康？美國知名健康網站《Eat This, Not That》引述醫師說法，點出五大常見的補充品對身體的真實效益，可說是顛覆大家的想法。

綜合維他命

綜合維他命幾乎是人人每天都會吃的補充品，但《Eat This, Not That》的創辦人David Zinczenko博士指出，如果怕飲食不均衡，適量補充葉酸可能會有助於降低中風和心臟病風險，但其他常見的補充品，例如維生素Ｄ、Ｃ或鈣，原則上適量服用對身體是無害的，但也沒有明顯的益處。

David Zinczenko強調，身體健康的不二法門就是均衡飲食，建議民眾從天然食物中攝取多種營養素，例如蔬菜、水果和堅果，少吃加工食品。

保肝藥品

由於肝臟與腎臟是身體排毒、代謝系統中的二大要角，許多人為了保持肝臟健康，服用了一堆宣稱能保肝、強肝，改善肝功能的藥品。醫師提醒，飲酒過量對肝臟的影響程度較大，如果想要維護肝臟健康，避免喝酒會是最好的選擇！此外，避免三高、肥胖、脂肪肝纏身也是保肝護腎的最佳良方之一。

醫師提醒，健康的肝臟與腎臟都可自行代謝體內有毒物質，但一旦兩個重要器官其中之一出現不適情況時，應盡速就醫，而不是聽信偏方及民俗療法去服用不必要的藥品，

維生素Ｄ

維生素Ｄ是脂溶性維生素，長期以來醫界認為可預防鈣質流失及骨折跌倒風險，但根據醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）最新科學研究指出，維生素Ｄ若與鈣一同服用，可以幫助鈣質吸收，但並沒有顯著降低骨折的風險。研究團隊指出，若沒有維生素Ｄ缺乏症、骨質疏鬆症等問題，其實不太需要另外補充維生素Ｄ。

Omega-3

Omega-3擁有維持大腦健康、抗發炎、降低膽固醇、預防心血管疾病等益處，醫師提醒，比起服用營養補充品，鮭魚、鯖魚和鮪魚等魚類富含Omega-3，從天然食物中去獲取足量的Omega-3對身體更有益。

維生素Ｃ

維生素Ｃ好處多多，可以增強免疫力，幫助傷口癒合、抗氧化和預防心血管疾病等，但如同上述提到的營養素，醫師建議從天然食物中獲取，例如芭樂、奇異果、彩椒等蔬果，只要每日攝取足夠的蔬菜和水果，便不用擔心體內缺乏維生素Ｃ