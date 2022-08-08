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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(8日) 以軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福所率訪問團。蔡總統說，在中國軍演下，未影響龔薩福到訪，讓她非常感動；龔薩福說，不支持大國以任何方式恫嚇小國，應和平解決。

軍禮歡迎儀式上午在總統府前廣場舉行，典禮開始，首先施放19響禮炮，隨後演奏中華民國、聖文森及格瑞那丁國歌，接著由蔡總統陪同龔薩福（Ralph Gonsalves）視察三軍儀隊。

蔡總統致詞時表示，今天以最隆重軍禮歡迎龔薩福率團來訪，龔薩福是台灣的老朋友、好朋友，很高興能再次見面、交流，這是龔薩福第12次訪台，也是以總理身分第11次來訪，充分反映出對兩國邦誼的重視。

蔡總統說，前幾天龔薩福也表達，中國軍演行動不會阻止他拜訪朋友，讓她非常感動。中華民國和聖文森及格瑞那丁從1981年建交以來，儘管國際局勢不斷變化，兩國始終相互扶持，在各領域創造豐碩合作成果。

蔡總統表示，龔薩福來訪，期待讓龔薩福更了解台灣最新狀況，雙方能針對共同關切的議題深入交換意見，進一步強化兩國合作關係。

龔薩福總理致詞時指出，很高興能再次見到老朋友，尤其在這充滿挑戰的時候，能再度造訪台灣政府與人民，雙方41年來打造的基礎，使友誼更加深化、堅實；兩國都是島國，共同享有保障民主、人權的價值。

龔薩福表示，在全球體系中，深深相信要確保獨立、主權，不干涉他國內政，和平解決國際爭端；換句話說，這些理想、原則都深植在DNA當中，「我們發出的聲音跟回音一同迴盪、共鳴，就是因為有這些原則及理想，我們才存在著。」

龔薩福說，在西半球也一樣，不支持大國以任何方式恫嚇、威脅小的國家，國際中有任何歧見，應用和平且文明方式解決。

龔薩福指出，對於中華民國台灣辛苦建國，打造繁榮、民主、尊重人權、和平的國家，十分敬佩；特別感謝台灣人民及政府，在疫情期間、火山爆發時提供的幫助。

他說，希望能持續合作、深化雙邊邦誼，共同投資打造全球的和平、安全與繁榮；要特別感謝蔡總統這位偉大的領導人，盼持續打造夥伴關係、滿足人民需求，讓人民有平安的生活，「蔡總統稱呼我是老朋友，我非常榮幸」，聖文森及格瑞那丁與中華民國會持續作為緊密的朋友。

中央社報導, 典禮過程中，疑似因為天氣炎熱，一名女憲兵身體不適、癱軟，隨即在2名維安人員攙扶下，離開會場。

蔡總統軍禮歡迎 聖文森總理：不支持大國恫嚇小國

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