慘遭小粉紅出征！台灣流行音樂天后蔡依林微博一夜掉30萬粉　田馥甄吃麵也中槍遭嗆「台獨分子挺裴洛西」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)中國央視近日發表「只有一個中國」言論，不少台籍藝人搶著轉發，但蔡依林沒有跟進，導致粉絲數一夜掉30萬，更被中國網友稱「台獨林」。

玻璃心唱起來！美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日快閃台灣參訪，成為25年來層級最高訪台的美國政治人物，不意外的是，此訪問引起中國網民跳腳，官方更持續多日圍台軍演。

中國官媒央視在微博貼出「世界上只有一個中國」的照片，並標籤只有一個中國，台籍藝人歐陽娜娜率先轉發，接著楊丞琳、王心凌、張韶涵、陳妍希、吳奇隆、陳喬恩、汪東城等也跟進，其中，劉耕宏不僅轉發，更寫下前陣子帶三個孩子回浙江義烏老家探親，對他來說是很重要的事情！

反觀華語流行音樂天后蔡依林，其微博最新發言停留在7月，並沒有轉發央視貼文，導致微博粉絲數瞬間從4,300萬人掉至4,273萬人，一夜就掉了30萬粉絲，最近不斷要求藝人表態的中國網民留下超酸言論，「台獨就別來大陸掙錢」、「聽說姐也是雙面藝人？對不起了，今日起脫粉」、「喜歡妳好多年了，妳居然是台獨」。

央視文官方藝微博在4日曾推薦蔡依林《玫瑰少年》，讚賞她唱出「一份對青春的安撫」，但該貼文現已消失，不少網友猜應該跟天后無表態沒有轉發「只有一個中國」有關。

此外，藝人Hebe田馥甄吃麵也中槍，她於Instagram貼出吃義大利麵的照片，讓中國網友質疑是是「台獨分子暗挺裴洛西」，因為「裴洛西的雙親為義大利裔」，激進言論導致Hebe已下架該則貼文。



蔡依林官方微博遭小粉紅出征。（圖擷取自蔡依林官方微博）



（圖擷取自央視、楊丞琳、張韶涵官方微博）



（圖擷取自王心凌、歐陽娜娜、郭采潔官方微博）



（圖擷取自劉耕宏官方微博）