台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北採訪報導）行政院上周五(5日）宣布首屆數位發展部部長由唐鳯出任、8月27日正式掛牌，新任部長唐鳯8日出席一場活動與國內數位科技產業代表連結交流，除了宣傳數位發展部的核心理念「全民數位韌性」及介紹數位部組織架構，更強調其角色為「連結與媒合」，非「監理與特許」，數位部人才聘用敍薪也更具彈性，強調即戰力而非學歷。

數位科技產業的期許

「台灣數位科技與政策協進會」第二屆第三次會員大會暨理監事聯席會8日在台北舉行，台灣數位科技產業代表齊聚一堂交流。

現任理事長高志明在大會開幕致詞時表示，資訊力即國力，資安即國安。蔡英文在第一次當選總統後，他就表達希望政府籌備成立一個專責單位管理數位科技產業，但當年未很快發生感到失望，蔡政府2020連任就職演說時宣布推動成立數位發展部後，我們又重新對政府燃起希望，現在看到數位發展部的成立非常期待，還請產業領袖一同推動國家數位科技環境的提升。

與會的台灣數位科技產業領袖與理監事代表，對於唐鳯出任數位發展部（簡稱「數位部」）部長一致表達肯定與期待。

活動其中一個亮點，就是高志明代表協進會，致贈受邀來大會交流的台灣新科首屆數位發展部部長唐鳯一份透過區塊鏈技術鑄造的「感謝狀NFT」，會上，高志明和唐鳯一同與獨特的「感謝狀NFT」合照。

強化全民數位韌性

唐鳯指出，數位部任務目標，就是建立「全民數位韌性」，這是數位發展部的核心理念，唐鳯強調，數位部不是創新發展踩煞車的單位，日常監理與特許不是數位部的工作，數位部主要工作是「連結與媒合」，消弭外界擔憂科技創新除了金管會等單位又增加一個主管機關的疑慮。

談到甫上線的數位部網站，唐鳯指靜態網站部署在應用區塊鏈技術的星際檔案系統（InterPlanetary File System，簡稱IPFS，旨在實現檔案的分散式儲存、共享和持久化的網路傳輸協定）上，相較於傳統中心化的伺服器，IPFS將伺服器的資料分散在鏈上，不再依賴主幹網路，下載更快，保存永久、更安全與開放。

唐鳯提到，放眼全球，目前多數國家沒有像台灣有成立這樣一個數位部的專責單位，她感謝高志明理事長多年前倡議成立國家數位發展主管機關，促成今日數位部的成立。

談到數位部目前的任務，主要推動台灣數位政策的創新與變革，整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，組織編制為6司2署，包括數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司、及多元創新司，其中，民主網絡司主要推動國際數位合作，各司運作核心旨在促進社會共融與包容性。

突破傳統公務體系用人限制

唐鳯也提到數位部將突破用人限制，引入數位領域人才，約聘比例比其他部會高，也更注重經歷。她也提到數位部預備年底成立財團法人「國家資通安全研究院」（National Institute for Cyber Security，簡稱NICS），人員聘用敍薪會突破傳統公務體系用人的限制，會給予更多彈性。

唐鳯笑說，她只要求聘用的人才學歷比她高就好，但這門檻很低，因為她只有完成小學學歷的基本義務教育，且用人也不一定要本科系相關，「但一定要具備即戰力」。

最後，唐鳯也公布數位部辦公處所，主要有兩處，包括將在延平南路辦公大樓揭牌的部本部，以及鄰近交通樞紐台北車站的中繼辦公室，便利人員前往全台灣各個數位產業園區辦公及產業界來訪交流。

義美食品總經理高志明長年在國內數位科技產業環境改善著墨甚深，1998年投資網擎資訊（Openfind），投入網際網路相關技術研發，提供企業與個人用戶高品質、高穩定性與高擴充性的軟體與服務，近年也陸續成立推動資訊安全的鑑智實相科技（Digiforen Technology）、微智安聯公司（Shield eXtreme）等。



數位發展部準部長唐鳯８月8日參加「台灣數位科技與政策協進會」活動，會中向出席的台灣數位科技產業代表簡介數位發展部組織架構與運作宗旨。（台灣英文新聞／簡逸軒 攝影)



「台灣數位科技與政策協進會」理監事與數位科技產業代表８日與數位發展部準部長唐鳯合影。（台灣英文新聞／簡逸軒 攝影)