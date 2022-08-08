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駭不停！台灣首例大學遭網攻　台大2網站出現「世界上只有一個中國」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/08 09:38
台灣大學教務處、研發處網站昨（7）日晚間遭網路攻擊，網頁出現簡體字「世界上只有一個中國」。（圖取自台灣大學教務處網頁）

台灣大學教務處、研發處網站昨（7）日晚間遭網路攻擊，網頁出現簡體字「世界上只有一個中國」。（圖取自台灣大學教務處網頁）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）又傳駭客入侵！台灣大學教務處、研發處網站昨（7）日晚間遭網路攻擊，網頁出現簡體字「世界上只有一個中國」，據校方回應，校方已緊急啟動應變程序。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問團2日炫風訪台19小時後，中國除了在台海周圍展開數天的軍演外，台灣政府及民間單位網站陸續傳出被海外攻擊情形，昨晚驚傳台灣大學的教務處及研發處的首頁也遭駭客入侵，為此次一連串網攻中，國內首所遭駭的大學。

據了解，台灣大學教務處及研發處的網站首頁昨晚出現大紅色背景，用簡體字寫著金色、白色字樣的「世界上只有一個中國」。

台大校方約在晚間10時30分以文字訊息回應，有關駭客入侵本校教務處及研發處的首頁一事，校方已啟動應變程序，目前先關閉這二個單位的首頁，並積極修復中，待處理完後會再重新上線。

據記者實測結果，截至8日上午9時38分，教務處及研發處的網站畫面仍然呈現「無法連上這個網站」。

駭不停！台灣首例大學遭網攻　台大2網站出現「世界上只有一個中國」台灣大學教務處網站7日疑似遭駭，直到8日上午9時38分仍然呈現「無法連上這個網站」。（圖取自台灣大學教務處網頁）

駭不停！台灣首例大學遭網攻　台大2網站出現「世界上只有一個中國」台灣大學研發處網站7日疑似遭駭，直到8日上午9時38分仍然呈現「無法連上這個網站」。（圖取自台灣大學研發處網頁）
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更新時間 : 2022-08-08 10:03 GMT+08:00

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