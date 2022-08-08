〈財經主筆室〉台積電董事長劉德音一席話　對台灣防護力不亞於雷根號航母

中國對台灣的各種報復行動接踵而來， 即使飛彈都已經飛過台灣上空，但離真正的戰爭爆發，還是有很大距離，或許可以說台積電(2330)董事長劉德音的一 席話，防護力不亞於美國雷根號航母？

美國眾議院長裴洛西一離開台灣，中國各種報復行動即刻展開， 從經濟到軍事所有動作都上演，包括農產品禁令、軍演威嚇都來， 甚至裴洛西人還沒到，就公布懲戒眾多與獨派有關的企業，一時之間令台商人人自危。

外傳連和碩(4938)在中國的工廠出貨都遭到卡關，緣由就因為和碩副董事長程建中參加了裴洛西的午宴？ 雖然和碩事後發表重大訊息表示，中國廠營運一切正常， 但到底有沒有受限？外界各種傳言相當多， 要不然和碩不會被迫緊急發布重訊說明，但不管事實真相如何， 對台商來說已造成「寒蟬效應」。

同樣也參加裴洛西那場午宴的， 還有台積電創辦人張忠謀伉儷及董事長劉德音， 至今台積電沒有遭到中國鎖定並且進行報復，那是為何呢？ 中國為報復裴洛西訪台，想必會搬出各種手段及措施， 但唯獨就是不敢碰晶片產業， 主要是因為中國也是台積電的主要消費者，而且佔台積電約10%的 業務。

就在裴洛西到台灣訪問之前，8月1日CNN刊出台積電董 事長劉德音專訪，劉德音指出：中國若入侵台灣， 世界秩序將崩壞。劉德音說得很清楚，兩岸若是開戰，誰都是輸家。

劉德音強調，台積電並不是能靠武力可以奪取的企業， 只要戰爭爆發，台積電就完全無法運作。畢竟， 台積電的精密設施能夠運作，必需仰賴與歐洲、 日本及美國等地的即時連結，包括從原料、化學品、 設備零件到工程軟體檢測等，個個缺一不可。

中國是台灣最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額激增了26%，來到3, 286億美元，在台灣掌有半導體先進製程龍頭地位的優勢下， 即便緊張態勢升高，中國不斷推出各種報復手段， 但唯獨不敢碰晶片產業，尤其是台積電這家公司。

就以2020年為例，中國仍有九成晶片仰賴進口， 即使這些年中國大力發展半導體業，但中國目前僅能自產低階晶片，汽車、電腦、手機、醫材等產品所需的高階晶片， 還是非台灣不可。以2021年來看，台灣對中國輸出晶片上升了2 4.4%，創下了1,043億美元的銷售額。

但這1,043億美元晶片銷售額， 後面影響的產業鏈所產製的金額，可能達數倍或數十倍之高。 就以汽車工業來看，中國汽車產業發展快速，自2009年起汽車生 產量已十餘年位居全球第一，根據中國對汽車業未來預估目標，2025年將達到3, 500萬輛。據此推算，2025年，中國新能源汽車產量將達到7 00萬輛。

2025年新能源汽車要占汽車產銷20%以上， 中國新能源汽車骨幹企業在全球的影響力和市占率提升， 智能網聯汽車進入世界先進行列，唯一不能缺的就是高階晶片， 不僅汽車工業，包括電腦、手機等中國主要的代工產業， 統統離不開台灣的高階晶片，尤其是來自台積電所生產的晶片， 如果少了台積電，中國經濟也無法躲過危機。

有不少人會問，中國半導體業何時能贏台積電？ 中國業界自己就看衰指出：因為， 像台積電這種巨無霸如果不是遇到晶片製造的重大革命， 或者戰爭危機，中國企業很難超越，倒不如用這些錢收復台灣。

劉德音已經說﹕若是以武力奪取，台積電將會停擺， 也將導致中國經濟混亂。中國願意陷入經濟混亂局面嗎？劉德音CN N專訪的一席話，對台灣的防護能力來說， 絕對不亞於美國航母雷根號。