中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）新冠肺炎疫情未歇，猴痘個案又在各地傳出，現在中國最新病毒「琅琊」（Langya virus）恐被視為下一波造成疫情的病毒，在山東、河南已經有35例感染者，台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民表示，琅琊有可能成為繼新冠病毒後下個致死率更高的新興傳染病。

綜合媒體報導，中國最新病毒「琅琊」（Langya virus, LayV）目前已經在山東、河南發現35名急性感染患者，其中有26例感染LayV，這26例患者表現為發燒(100%)、乏力(54%)、咳嗽(50%)、厭食(50%)、肌痛(46%)、噁心(38%)、頭痛(35%)、嘔吐(35%)，並伴有血小板減少(35%)、白細胞減少(54%)異常，肝腎功能受損(35%)腎功能受損(8%)。

《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）4日刊登最新研究，指出琅琊病毒是屬於Henipavirus亨德拉病毒的其中一種，也就是他的近親，而亨德拉病毒可以從馬傳人，而目前發現琅琊病毒在錢鼠的血清陽性比例最高， 因此推測錢鼠可能是琅琊病毒的天然宿主，醫界擔憂未來恐演變為人傳人。

澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲指出，這和目前流行疫情不是同一類的病毒，而是副黏液病毒科（family Paramyxoviridae）。

和琅琊病毒相似的還有立百病毒，杜承哲說，立百病毒在孟加拉、迦納和印度都曾爆發疫情，造成10人死亡的事件，被認為是因為死者吃了在門前撿到的水果，而該水果據推測曾被感染病毒的蝙蝠咬過，因而帶有蝙蝠的唾液，由於當時個案數少，立百病毒的死亡率約為40%。

台大兒童醫院院長黃立民則說，琅琊病毒屬於RNA病毒，若病毒的主要的宿主是哺乳類動物，會比宿主是鳥禽類更為棘手，更有機會發生突變在人與人之間傳播。

黃立民指出，新冠疫情初期，死亡率約15％~20％，之後逐漸因為感染者的增加，死亡率從3％下降到約1％；而Henipavirus亨德拉病毒的致死率較高，約10％。