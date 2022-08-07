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消費者個資最常遭竊！刑事局公布詐騙高風險賣場 迪卡儂、誠品都上榜

歹徒主要是透過竊取這些電商平台的消費者個資，話術通常是「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、App來解除設定。」

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/08/07 19:19
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）網購要小心！刑事局最新受理「解除分期付款」高風險賣場，前五名案件最多電商平台為博客來網路書店、迪卡儂、誠品網路書店、遠傳friDay購物及蝦皮購物。

根據刑事局今年第二季受理解除分期付款案件統計，高風險賣場前五名排名為博客來網路書店2725件、迪卡儂477件、誠品網路書店252件、遠傳friDay購物162件，及蝦皮購物119件。

歹徒主要是透過竊取這些電商平台的消費者個資，再陸續假冒客服、金融機構人員，企圖詐騙消費者，話術通常是「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、App來解除設定。」

警方表示，歹徒會駭入電商或委託商的系統資料庫，取得消費者的姓名、電話、消費資料及付款方式，再假冒電商業者的客服人員，打電話給民眾要求提供消費時的信用卡、金融卡上的金融機構電話號碼。

而後，詐騙歹徒再假冒該金融機構，打電話給民眾，謊稱協助民眾解除分期付款錯誤設定，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款。

警方呼籲，如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼時，請務必提高警覺，慎防竄改來電之詐騙電話，電話中如聽到關鍵字「重複扣款」、「升級VIP」及「解除分期付款設定」等關鍵字，請立即掛斷，並將相關資訊通報165反詐騙諮詢專線。
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