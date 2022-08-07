台北表演藝術中心將正式開幕！荷蘭獲獎設計師強調建築通透性 台北市長柯文哲：10年磨一球！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北新地標台北表演藝術中心（簡稱表藝中心），因鄰近美食戰區士林夜市，加上球體及方形外型，被民眾暱稱為「皮蛋豆腐」，早在6月初就有系列投影計畫歡慶開幕倒數，7月2日起至10月2日止，共帶來23檔節目及超過70場演出，將於8月7日正式開幕。

今日記者會為北藝中心開幕暖身，台北市長柯文哲、建築團隊荷蘭大都會建築事務所 (Office for Metropolitan Architecture, OMA)建築師雷姆·庫哈斯（Rem Koolhaas）和大衛·希艾萊特（David Gianotten）、建築師姚仁喜領軍大元建築工廠皆出席，雙喜營造更於現場帶來大驚喜，董事長邱宏章當場宣佈捐贈100萬元。

柯文哲表示，今天是感恩的日子，北藝中心過去10年從無到有，歷經千辛萬苦終於完工，感謝荷蘭大都會建築事務所的兩位設計師，以及姚元喜事務所，因為他們的努力讓台北出現新地標，這是國際級的劇場，設計師結合建築本體跟周邊自然環境，開放一樓空間並把三大劇場提高，讓更多人更可以親近這充滿實驗性場地。



王孟超、劉若瑀、柯文哲、庫哈斯和希艾萊特。(圖/台北市文化局)

柯文哲致詞時提及，台北副市長蔡炳坤本來督導這業務及台北無牆博物館，他很期望今天的到來，但他生病所以無法前來。之後於媒體聯訪被問及是否想念副市長，柯文哲表示，蔡炳坤負責北藝工程的最後階段，還有準備開幕一年來的所有細節，如果今天他能來，一定會很高興。

北藝中心董事長劉若瑀說明，自己身為來自山林的工作者，來到都市中心的北藝中心，對它的多元性跟可能性感到不可思義，希望之後能成為綠劇場。台北表演團體多，創意也很活躍，只是沒有太多在硬體上堪與國際比美的場館，兩廳院檔期又有限，難免限制了藝術家嘗試新點子新表演方法的可能性。北藝中心將會給所有藝術家這樣一個創作的空間。



庫哈斯和希艾萊特親自導覽藍盒子劇場，可容納800人。（圖/台灣英文新聞）



大片的曲面玻璃可自行支撐，因此可將自然美景盡收眼底。（圖/台灣英文新聞）

北藝中心於2009年初，經由國際競圖評選出由全球知名的OMA設計，OMA由曾獲普立茲克建築獎庫哈斯率領，知名代表作包含俗稱「大褲衩」的北京中央電視台總部大樓，紐約Prada全球旗艦店等，於2009年完工的首爾Prada Transformer，是一座可作多角度轉向以改變外形及用途的建築物。

由OMA聯手大元建築工廠操刀的北藝中心佔地兩公頃， 共有地下一層及地上12層，包含三個劇場空間，最大的大劇院(Grand Theatre)可坐1,500人，並有全台最大的樂池；與大劇院相對位置的是藍盒子(Blue Box)，沒有固定座位，最多可容納800人，是全台最大的實驗劇場；第三個劇場則是獨特的球劇場(Globe Playhouse)，可坐800人，包括9個獨立的包廂，球形的設計讓不同位置的觀眾都可以無視角阻礙看到舞台。

其設計巧妙之處在於將三大劇場遠離地面，其中兩大劇場可合二為一成為「超迪大劇場」，整片的曲面玻璃及多個出入口，皆強調建築的通透性以及與周邊的和諧性；為呈現最獨特的劇場體驗，特別請到視覺藝術家謝春德，以這個充滿可能的大舞台打造全新的跨界《NEXEN未來密碼》。