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中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演

6日中共再宣布加碼黃海、渤海的長期軍演，對此，我國國軍各作戰區每天定期於上午9時、下午2時與8時，與參謀本部進行作戰視訊會議，並持續加強戒備。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/08/07 16:47
6日中共再宣布加碼黃海、渤海的長期軍演。（圖/截圖自Google maps；台灣英文新聞後製）

6日中共再宣布加碼黃海、渤海的長期軍演。（圖/截圖自Google maps；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中共原宣布舉行3天的環台式實彈軍演，在台灣周邊海域6處實施演習，而後又將時間拉長到8日上午10點，6日中共再宣布加碼黃海、渤海的長期軍演，時間從10天到1個月不等。

中共在美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束旋風式訪台行程後，宣布接連3天在台灣海域軍演，且範圍比上一次軍演更內縮、更接近台灣本島，被視為96年後最大台海危機，而中共昨連發三起航行警告，包括在黃海南部、渤海部分海域，實施10日到一個月不等長期軍演。

中國發佈此消息後，總統蔡英文在臉書發文表示，中國持續在台海周邊軍演，持續造成台海及區域威脅的不負責任做法，不只是國軍弟兄姊妹，台灣在世界各地的外交團隊也在第一線向國際表達台灣捍衛主權、堅守民主自由的決心。

蔡英文說，我們已經有27位駐外大使，在第一時間向世界各國主流媒體發聲，向國際社會傳達台灣堅定的立場。

中共在6日和8日分別在黃海南部和渤海進行軍演，對此，國軍表示，有偵獲多批中共軍機軍艦，在台海周邊活動，部分越過海峽中線，模擬演練對台灣本島實施攻擊。

至於台灣如何因應，我國部隊各指揮層級仍繃緊神經，各作戰區每天定期於上午9時、下午2時與8時，與參謀本部進行作戰視訊會議。為避免共軍「由演轉戰」，我國國軍「加強戒備」目前沒有解除的時間表。

今日是中共軍演第4天，Ettoday報導指出，根據統計，截至今日上午9時，桃園機場共取消52班次航班，因為軍演影響的航班為韓亞航空規劃OZ711、OZ712等2航班今改時，其他航班取消多是因疫情。
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