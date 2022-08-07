德國之聲專訪葛來儀：中共軍演有如第四次台海危機 想改變台海現狀

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中共自裴洛西2日晚間抵台後，宣布從4日中午12時到7日中午12時在台灣周邊進行軍演，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀則指出，這次中共軍演如同第四次台海危機，目的是要改變台海現狀。

根據德國之聲5日專訪葛來儀（Bonnie S. Glaser）的報導，葛來儀表示，中共實施軍演的目的除了展現目前的軍事發展，較令人擔心的是，他們也展現了封鎖台灣海域的能力。

葛來儀說，這次軍演中共繞了台灣周邊海域六個封鎖區，有中國專家表示這是為了展示中國可以封鎖基隆港以及巴士海峽，以阻擋台灣的國際航運，此外也是證明中共可以阻止台灣使用其主要機場，而這些都是非常具體的封鎖目的。

葛來儀認為，中國試圖在台灣海峽創造一個新常態，就像是中國在南海建造人工島礁，並將其中多座島嶼完全軍事化，就是為了改變南海現狀。美國現在希望軍演過後台海能夠恢復原狀，不過現在看來應該很難。

葛來儀說，就像2019年3月，中國20年來第一次讓軍機飛過台海中線，之後他們已經定期這麼做，甚至時常到台灣領海空域和防空識別區（Air Defense Identification Zone，ADIZ）裡頭。

葛來儀擔憂，中共這次軍演後，將會維持這類行動，來達到常態，並改變台海現狀，這是非常令人擔憂的。

日本防衛大臣岸信夫(Nobuo Kishi)4日指出，中國發射的9枚彈道飛彈中，據信有5枚掉入日本專屬經濟區。對此，葛來儀說，中國這項舉動的目的在於告訴日本，中國有能力攻擊台灣與日本，警告日本不要干涉中國與台灣事務。不過她認為日本將有更多意願公開批評中國，並支持台灣採取更多行動。