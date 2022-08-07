（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本經濟新聞今天（7日) 一篇報導指出，中共此次大規模軍事演習可能包括的3大重點，分別是在美軍介入前「短期決戰」、視台灣東方海域為重點以阻絕美軍馳援，及意圖使台海中線無效化。

報導指出，中國在這次4天演習期間，禁止船舶及航機進入演習區域，讓台灣陷入被封鎖狀態。至於為何將演習期間定為4天？熟悉共軍內部情況的相關人士曾這麼說，

「預估美軍完成國內手續後到抵達台灣， 大約要花7天時間」。

因此，共軍這次有可能以在美軍介入前、一口氣壓制台灣的「短期決戰」來制定演習計畫。

中央社引述日本經濟新聞報導稱，繼1995-96年台海危機後，中國這次再度在台灣周邊實施大規模軍事演習，但跟當年有著決定性不同的是，這次演習區域新增台灣東方與東南方海空域，形成6處包圍態勢。加上台灣海峽也有一處演習區域，中國此次的想定無疑是「封鎖台灣」。

共軍在這次演習發射彈道飛彈，台灣國防部公布中國發射11枚、日本防衛省公布9枚。不論是11枚或9枚，其中有5枚落入台灣東方海域，「可以得知此處是（中共）重視的演習區域」，研判是假想阻絕美軍第七艦隊等美軍馳援所進行的訓練。

靠近台灣西南方巴士海域的演習區域，也有2枚彈道飛彈落下。巴士海峽是共軍繞行台灣東方或進出西太平洋的重要航路。

中國國防大學教授孟祥青在中國中央電視台上表示，「南邊的演習區域離巴士海峽很近」，認為發生事態時可以封鎖巴士海峽。這似乎說明中國有意藉此阻絕美國航空母艦從南海北上。

1995-96年台海危機時，中國並未在台灣東方等海域設定演習區域，除了本身軍力投射能力不足外，也有不得不將力量投注在台灣海峽的因素。但中國如今國防經費已較1996年增加約20倍，且軍事技術也取得大幅成長。

中國這次也強化正面入侵作戰演訓。共軍軍機截至8月6日止已連續4天越過兩岸在台灣海峽事實上的停戰線「台海中線」。

台海中線來自美國與台灣締結共同防禦條約的1950年代時，美軍為協防台灣所劃定。儘管中國官方並不承認台海中線的存在，但兩岸過去對台海中線存在都有一定「默契」。

有看法認為，中國正嘗試透過這次演習讓台海中線「無效化」。

而中國微博今天(7日) 也可看到媒體紛紛引用國防大學教授孟祥青，在央視針對此次軍演的評論說:

通過此次演訓，可以說 徹底打破了解放軍從未承認的、所謂的「海峽中線」

日本經濟新聞同時指出，中共這次軍演動用最新型的匿蹤戰機殲-20、殲-16及蘇-30等；不過，雖然不太顯眼，但國安相關人士關注的卻是中國研發的新型空中加油機運油-20。

運油-20的存在研判可以擴展共軍戰機及轟炸機約3成作戰範圍，這讓共機部署在離台灣相當遠的東方空域等待美軍成為可能。

日媒分析中共軍演3重點: 意圖短期決戰、阻絕美軍、使「台海中線」無效化