中國海南省三亞市突封城 觀光行程大亂、飛上海7千變7萬

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國觀光勝地海南省也上演緊急封城！由於海南省三亞市疫情再起，政府8月6日凌晨下令對外海運中斷、大部分航班取消等措施，使得8萬多名旅客滯留，甚至有準備飛離卻被請下飛機的狀況，而到上海的機票更一度飆漲10倍，來到7萬多元台幣。

中國堅持實施清零政策，由於Omicron變異株的亞變異BA.5入侵海南省，並個案多集中三亞灣和亞龍灣兩地遊客最多的觀光熱點，導致8萬多名旅客行程大亂，有的甚至無法離境，由於正值暑假旅遊旺季，約3.2萬家旅遊相關企業也將受到重創。

根據中國大陸國家衛生健康委員會官網6日數據，5日零至24時，海南省通報262例個案，佔大部分的中國本土個案，使得海南省疫情防控工作指揮部6日下午舉行新聞發布會宣布，海南將制定全省全員核酸檢測方案，展開全省核酸檢測。

綜合媒體報導，目前三亞全市實行臨時性全域靜態管理，限制人員流動，暫停城市公共交通，包含火車和輪船，對外航班大規模取消。不少飛往三亞的航班中途折返，而在三亞的航班則被要求不能載客飛離，甚至有部分航班已完成登機但還沒起飛，旅客被要求全數下機。

由於中國過去實施封城使得民眾苦不堪言，許多遊客都想趕緊搭機逃到國內其他地方，未料旅遊網站上的機票價格已飆漲10倍，原先飛往上海的機票僅需7600元，現已來到超過7萬的天價，且根據三亞最新防疫規定，滯留遊客必須在第1、2、3、5、7天核酸都陰性，並經過評估，才能離開。

許多民眾紛紛抱怨無法上班、上課，行程被打亂、沒有地方住等，中國官媒則稱都有酒店可住，價格未漲，還有半價優惠，但是要連續住至少7天以上。中央社指出，春秋旅遊副總經理周衛紅分析，暑期市場是大家都看重的商機，「如今三亞也發生了疫情，對於旅遊市場的影響還是挺大的。」