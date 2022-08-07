台灣8/7新增2萬2044確診個案　分別為2萬1771例本土及273例境外移入

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增22,044例COVID-19確定病例，分別為21,771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,771例本土病例，為9,942例男性，11,824例女性，5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,040例)，臺中市(2,675例)，桃園市(2,343例)，臺北市(2,328例)，高雄市(1,968例)，臺南市(1,707例)，彰化縣(1,006例)，新竹縣(679例)，苗栗縣(635例)，屏東縣(626例)，新竹市(537例)，雲林縣(487例)，宜蘭縣(446例)，南投縣(394例)，嘉義縣(383例)，花蓮縣(379例)，基隆市(362例)，臺東縣(233例)，嘉義市(226例)，澎湖縣(176例)，金門縣(138例)，連江縣(3例)。



指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為24例男性、18例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案且皆具慢性病史，其中25例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至8月4日，死亡日期介於5月26日至8月4日，詳如附件。

8月7日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結



指揮中心說明，今日新增273例境外移入個案中，為157例男性，116例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(5例)、越南及泰國(各4例)、菲律賓、英國及新加坡(各3例)、澳大利亞、土耳其、韓國及美國(各2例)、馬來西亞、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、印度、愛爾蘭及德國(各1例)移入，另236例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月6日。



指揮中心統計，截至目前國內累計473萬8861例確診，分別為21,756例境外移入，4,717,051例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,229例COVID-19死亡病例，其中9,214例本土，個案居住縣市分布為新北市2,009例、臺北市1,047例、臺中市914例、高雄市847例、臺南市721例、桃園市692例、彰化縣541例、屏東縣387例、雲林縣279例、南投縣266例、基隆市及苗栗縣各210例、嘉義縣204例、宜蘭縣186例、嘉義市152例、花蓮縣149例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。