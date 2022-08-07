Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

南台灣屏東輕航機墜毀•朱姓教練父子同遇死劫　檢察官涉溪勘驗現場

輕航機墜毀的現場就位於屏東高樹鄉隘寮溪河床，距河堤約300公尺處，必須先步行到沙灘再涉溪水前進，水流湍急、水深及腰，現勘人員手拉手，小心翼翼渡溪。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/07 14:38
屏東縣6日傍晚發生輕航機墜毀事故，現場父子2人明顯死亡，警方表示，家屬已趕往現場，事故原因仍需進一步釐清。（莊全成提供）中央社

屏東縣6日傍晚發生輕航機墜毀事故，現場父子2人明顯死亡，警方表示，家屬已趕往現場，事故原因仍需進一步釐清。（莊全成提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）輕航機朱姓教練昨(6日) 載著兒子體驗飛行，未料竟墜毀在屏東高樹鄉隘寮溪河床，父子雙亡，今天一早檢察官涉溪現勘，要釐清事故原因。

為釐清輕航機墜毀原因，台灣屏東地方檢察署檢察官今上午9時會同運安會、里港分局警方到事故現場會勘。

輕航機墜毀的現場就位於屏東高樹鄉隘寮溪河床，距河堤約300公尺處，必須先步行到沙灘再涉溪水前進，水流湍急、水深及腰，現勘人員手拉手，小心翼翼渡溪(下圖) 。

南台灣屏東輕航機墜毀•朱姓教練父子同遇死劫　檢察官涉溪勘驗現場

（中央社) 南台灣屏東輕航機墜毀•朱姓教練父子同遇死劫　檢察官涉溪勘驗現場

（中央社)

警方調查，昨天61歲朱姓教練載著27歲兒子從皆豪飛行場起飛準備體驗飛行，未料竟在傍晚5時許發生墜毀事故，在高樹鄉新南村隘寮溪河床尋獲輕航機殘骸及2名人員，皆已呈現明顯死亡狀態，後續由救難人員將大體運出，警方製作家屬及相關人筆錄釐清，詳細墜毀原因正待釐清。

根據中央社, 屏東縣消防局6日傍晚5時48分接獲民眾報案，指在鹽埔鄉往高樹鄉附近一處溪床有機航機墜毀事故，立即派員馳援，趕抵現場立刻將火勢撲滅，但同時發現2民眾已經沒有生命跡象。警方調查釐清，死亡的2人分別為61歲及27歲的朱姓父子。

事故現場，機身只剩殘骸，四處散落的機身零件，和已經明顯死亡的父子2人，警方通知家屬前往製作筆錄，進一步釐清事故原因。

朱姓父子遇難，飛行同好相當不捨表示，朱姓父親過去曾經開設遙控模型零件公司工廠，近年退休了，從年輕時就熱愛飛行，駕駛經驗也有20多年了，近期才帶著兒子一起參與，未料竟發生意外，希望盡快釐清事故原因。
輕航機
墜機
教練
父子
死亡

相關新聞

8/6台灣本土新增19,753例 死亡+51、中重症＋145
8/6台灣本土新增19,753例 死亡+51、中重症＋145
2022/08/06 14:22
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
2022/07/31 14:24
【猴痘拉警報】 西班牙、巴西傳死亡案例 美國紐約市加入緊急狀態行列
【猴痘拉警報】 西班牙、巴西傳死亡案例 美國紐約市加入緊急狀態行列
2022/07/31 11:24
台灣傳首例熱中暑確診死亡個案 醫：防中暑2關鍵物隨身帶
台灣傳首例熱中暑確診死亡個案 醫：防中暑2關鍵物隨身帶
2022/07/23 11:32
歷經愛人接連過世！謎幻樂團新專輯《水星記》探生命　主唱：悲痛一直存在，但生活要繼續
歷經愛人接連過世！謎幻樂團新專輯《水星記》探生命　主唱：悲痛一直存在，但生活要繼續
2022/07/18 12:22

更新時間 : 2022-08-07 15:47 GMT+08:00

最受歡迎

【中共軍演持續更新】共軍擬攻台灣本島 海軍反艦飛彈待命追瞄 陸軍9、10日重砲射擊演練
【中共軍演持續更新】共軍擬攻台灣本島 海軍反艦飛彈待命追瞄 陸軍9、10日重砲射擊演練
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
國外打工要注意！柬埔寨設詐騙機房 台灣人多受高薪誘騙、友人介紹
國外打工要注意！柬埔寨設詐騙機房 台灣人多受高薪誘騙、友人介紹
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
怒批中共「囂張跋扈」、要與統派劃清界線 曹興誠捐30億元強化台灣國防
怒批中共「囂張跋扈」、要與統派劃清界線 曹興誠捐30億元強化台灣國防
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫