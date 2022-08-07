南台灣屏東輕航機墜毀•朱姓教練父子同遇死劫　檢察官涉溪勘驗現場

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）輕航機朱姓教練昨(6日) 載著兒子體驗飛行，未料竟墜毀在屏東高樹鄉隘寮溪河床，父子雙亡，今天一早檢察官涉溪現勘，要釐清事故原因。

為釐清輕航機墜毀原因，台灣屏東地方檢察署檢察官今上午9時會同運安會、里港分局警方到事故現場會勘。

輕航機墜毀的現場就位於屏東高樹鄉隘寮溪河床，距河堤約300公尺處，必須先步行到沙灘再涉溪水前進，水流湍急、水深及腰，現勘人員手拉手，小心翼翼渡溪(下圖) 。

（中央社)

（中央社)

警方調查，昨天61歲朱姓教練載著27歲兒子從皆豪飛行場起飛準備體驗飛行，未料竟在傍晚5時許發生墜毀事故，在高樹鄉新南村隘寮溪河床尋獲輕航機殘骸及2名人員，皆已呈現明顯死亡狀態，後續由救難人員將大體運出，警方製作家屬及相關人筆錄釐清，詳細墜毀原因正待釐清。

根據中央社, 屏東縣消防局6日傍晚5時48分接獲民眾報案，指在鹽埔鄉往高樹鄉附近一處溪床有機航機墜毀事故，立即派員馳援，趕抵現場立刻將火勢撲滅，但同時發現2民眾已經沒有生命跡象。警方調查釐清，死亡的2人分別為61歲及27歲的朱姓父子。

事故現場，機身只剩殘骸，四處散落的機身零件，和已經明顯死亡的父子2人，警方通知家屬前往製作筆錄，進一步釐清事故原因。

朱姓父子遇難，飛行同好相當不捨表示，朱姓父親過去曾經開設遙控模型零件公司工廠，近年退休了，從年輕時就熱愛飛行，駕駛經驗也有20多年了，近期才帶著兒子一起參與，未料竟發生意外，希望盡快釐清事故原因。