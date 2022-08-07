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俄烏交火波及歐洲最大核電廠　原能署關切烏克蘭核電站遭砲擊事件

在烏克蘭向原能總署回報札波羅結核電廠受到俄軍砲火波及，且部分結構受損嚴重後，總幹事格羅西對此事表達了「嚴重關切」，他在公開聲明中指出，類似的攻擊如果頻繁發生，將升高可能危及公共衛生與烏克蘭及周邊環境的核災風險。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/08/07 12:40
圖為一名穿著俄軍制服的士兵, 在烏克蘭遭佔領城市Enerhodar的札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠附近站崗（路透8月4日照片)...

圖為一名穿著俄軍制服的士兵, 在烏克蘭遭佔領城市Enerhodar的札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠附近站崗（路透8月4日照片)...

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 車諾比核電廠的事故仍歷歷在目，因為俄國與烏克蘭戰事的影響，目前歐洲最大的札波羅結核電廠（Zaporizhzhya NPP）也陷於危機當中，聯合國原子能總署（IAEA）警告，雙方應立即停止附近的軍事行動，以避免再次釀成核災。

在烏克蘭向原能總署回報札波羅結核電廠受到俄軍砲火波及，且部分結構受損嚴重後，總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）對此事表達了「嚴重關切」，他在公開聲明中指出，類似的攻擊如果頻繁發生，將升高可能危及公共衛生與烏克蘭及周邊環境的核災風險。

事實上，札波羅結核電廠及周遭區域三月時遭到俄軍佔領，雖然俄國留下了原本的烏克蘭員工並讓發電廠繼續運作，因為該核電廠處在雙方控制區的交界地帶並與仍在烏軍掌握中的城市尼高普（Nikopol）隔著聶伯河相望，極易受到俄烏交火的波及。

烏方指控俄軍利用核電廠的危險性，看準烏軍難以反擊，從該地區發射導彈攻擊平民區，接受BBC訪問的尼高普居民證實了此一說法，表示俄軍不只從核電廠本體與周遭地區發射導彈，還將更多的軍事裝備移入該區；俄軍則反控烏軍無視輻射外洩的危險，對核電站發起攻擊。

札波羅結核電廠身為全歐最大的核電廠，擁有6組壓水式反應爐且儲有大量核廢料，營運方Enerhoatom在Telegram帳號上透露，俄軍的砲火攻擊已迫使發電站因為輻射有可能外洩而關閉其中一個發電機組，不過因為當地戰火密布，目前仍難以確認實際的受損狀況。

格羅西指出，任何針對發電站或是從發電站發起的攻擊都是在玩火，並可能造成毀滅性的後果，呼籲雙方在保障核電站安全的前提下擱置所有爭議，並允許核電站員工在無壓力、非受到威脅的情況下進行作業。

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