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新北市鶯歌自來水管破裂緊急搶修　已恢復單線通車、逐步供水

新北市府消防局表示，目前文化路往鶯歌端破管處已完成施工，等混凝土澆置後會洗管，由台電、電信、瓦斯等管線單位進場作業，原本預計明(8日) 早6時可恢復全線通車，有望提早。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/07 11:37
新北市鶯歌區陶瓷博物館前的館前路6日上午發生自來水管線破裂，現場道路坍方露出一個大坑洞，台水公司已封閉管線修繕並調查事發原因。（新北市政...

新北市鶯歌區陶瓷博物館前的館前路6日上午發生自來水管線破裂，現場道路坍方露出一個大坑洞，台水公司已封閉管線修繕並調查事發原因。（新北市政...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市鶯歌文化路昨(6日) 水管破裂、淹大水，消防局今天表示，鶯歌往三峽方向已恢復單線通車，原本預計明早6時恢復全線通車，有望提早；另外，上午10時可逐步恢復供水。

新北市鶯歌自來水管破裂緊急搶修　已恢復單線通車、逐步供水

新北市鶯歌區館前路6日上午發生疑似管線爆裂導致積水，現場滾滾黃泥水，夾帶土石湧出。（上圖, 新北消防局提供/中央社）周邊約74戶住家或店面因而積水，後續修繕工程並影響周邊8000戶用水。（下圖, 新北市消防局提供/中央社）

新北市鶯歌自來水管破裂緊急搶修　已恢復單線通車、逐步供水

新北市鶯歌陶瓷博物館前的文化路是來往鶯歌及三峽、國道3號三鶯交流道要道，昨天因自來水管破裂，造成大面積淹水，波及70多戶商家與住戶，修繕工程導致8000戶停水。

新北市府消防局表示，目前文化路往鶯歌端破管處已完成施工，等混凝土澆置後會洗管，由台電、電信、瓦斯等管線單位進場作業，原本預計明早6時可恢復全線通車，有望提早。

新北市政府警察局三峽分局表示，經施工單位搶修，三鶯大橋目前單線、雙向供小型車通行。

中央社6日報導, 新北市鶯歌陶瓷博物館前的文化路，6日上午因自來水管破裂，造成附近一片汪洋，部分積水蔓延至70多戶商家與住戶。

新北市政府消防局6日傍晚表示，水管破裂大量自來水湧出，造成地面柏油破損影響通行，鄰近區域也因而停水；市府在現場成立前進指揮所加速搶修，同步設置10處臨時取水點供市民取水，呼籲市民暫時避免行經文化路搶修路段。

新北市府指出，10處臨時取水點分為：鶯歌區仁愛路55號（鶯歌區公所旁）、文化路70號（鶯歌火車站後站旁）、尖山路164號（尖山公園）、育英街與尖山埔路口（鶯歌同慶活動中心旁）。

鶯歌區建國路420號（鶯歌消防分隊對面）、中山路150號（鶯歌圖書館）、中正三路154號（鶯歌高職）、鶯桃路413巷口、鳳鳴路160號對面（巡守隊）、鶯桃路296巷口（永吉公園）。

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更新時間 : 2022-08-07 12:45 GMT+08:00

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