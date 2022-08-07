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【打造民主自由產業鏈】立陶宛交通部政次率團訪台灣　探索綠色交通、5G通訊各領域合作契機

➤外交部指出，這是繼6月12日立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜、6月22日立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯率團訪台後，立陶宛政府三度派遣次長級官員來訪，外交部對此表示誠摯歡迎。➤近期台立交流密切，除立國連續派遣次長級官員訪台，7月份立法院長游錫堃率跨黨派立委、駐美代表蕭美琴大使與外交部政務次長曾厚仁，均造訪立國。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/07 10:55
圖/外交部<a href="https://twitter.com/MOFA_Taiwan" role="link" tabindex="-1">@MOFA_Taiwan</a>

圖/外交部@MOFA_Taiwan

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）外交部表示，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅，7日率官員及電動巴士企業代表共11人抵台，展開為期5天深化雙邊交流合作的訪問；期間將拜會台灣交通部等部會，並拜訪台灣電動巴士產業龍頭。

【打造民主自由產業鏈】立陶宛交通部政次率團訪台灣　探索綠色交通、5G通訊各領域合作契機圖/外交部

外交部昨(6日) 晚間發布新聞稿表示，愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率官員及電動巴士企業代表共11人於7日抵台，展開為期5天深化雙邊交流合作的訪問。

外交部指出，這是繼6月12日立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、6月22日立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團訪台後，立陶宛政府今年第三度派遣次長級官員來訪，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部說明，愛格涅此行與立陶宛電動巴士業者訪台，將拜會台灣交通部等相關部會，參訪台灣電動巴士產業龍頭企業，探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域合作契機，共促民主夥伴的團結及韌性，打造民主自由產業鏈。

近期台立交流密切，除立國連續派遣次長級官員訪台，7月份立法院長游錫堃率跨黨派立委、駐美代表蕭美琴大使與外交部政務次長曾厚仁，均造訪立國。

外交部說，愛格涅此行率電動巴士相關企業訪台，彰顯台立兩國將共同攜手打造綠色經濟與產業，樂見雙邊在共同價值理念基礎上，持續穩健推進經貿交流鏈結，深化鞏固兩國緊密夥伴關係。

【打造民主自由產業鏈】立陶宛交通部政次率團訪台灣　探索綠色交通、5G通訊各領域合作契機
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