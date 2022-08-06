〈時評〉台灣vs.中國　誰才是麻煩製造者？

說來弔詭，打從中國因人口紅利的磁吸而成為世界工廠的1990年 代以降，由於經濟利益的掛鉤， 伴隨歐美民主國家的是綏靖主義的盛行。於是乎， 中國再如何霸凌台灣，都被姑息；反倒是飽受中國霸凌的台灣， 只要有些許抗拒的動作或不滿的怨懟，都會被放大解釋、 並且被戴上「麻煩製造者」的大帽子。

天可憐見，台灣想遠離中國的霸凌都唯恐不及了， 那有製造麻煩的本領與本錢？民主國際這一股縱容霸凌者、 再對被霸凌者套上無形枷鎖的氛圍， 無疑讓台灣吃了一次又一次的悶虧， 對台灣造成一次又一次的二度傷害！

幸好，自美國川普前總統跳出綏靖的窠臼，勇敢明確對中國說不後， 台灣的處境終於有所改觀；長期被污衊為麻煩製造者的台灣， 終於得到遲來的公道，看到德不孤必有鄰的曙光。 尤其因為武漢肺炎肆虐全球的危機， 意外成為台灣被民主國際真實認識、評價、定位、接納的轉機── 台灣跟美國、日本、捷克、荷蘭、立陶宛、斯洛伐克等國， 相互間不僅伸出友誼之手，更譜出搬有運無的善的循環組曲！ 二年多來，總算再也沒有任何民主國家會誤解台灣是麻煩製造者了！

另一方面，根據英國每日郵報今年6月18日報導，之前一直為「 中國是武漢肺炎原鄉」的說法消毒滅音的世界衛生組織（WHO） 秘書長譚德塞，最近向一位歐洲資深政治家透露，COVID-19 最可能的解釋，是武漢實驗室發生了災難性事故，導致病毒在201 9年底開始傳播。果如是，把世界醫療體系、經濟、觀光旅遊、 交通運輸⋯搞得焦頭爛額的武漢肺炎原鄉中國，不僅是麻煩製造者， 更是世界級麻煩製造者！

再者，訪台的美國眾議院議長裴洛西，8月3日傍晚才飛離台灣， 中國隨即在台灣北部、西北、東北、東部、東部海域、西南、 東南週邊展開實彈軍演（時間預計由4日中午12點至8日上午10 時）。此舉不僅是對台灣全方位的恫嚇， 更是在對全球最繁忙的國際海空通道進行封鎖（按： 台灣海峽乃全球半數貨櫃船隊必經之航道）！

這麼野蠻霸道的行徑，勢必迫使相關貨輪轉向、 航班取消或改道繞遠路，受影響、受害的，除了少數台灣業者， 更多的是不相干國家的海空運輸業者與旅客。

中國這場已然引起全球共憤譴責的實彈軍演，雖然在第一天發射11 枚東風導彈後就以「實彈發射任務圓滿達成」為由提前鳴金收兵， 結束發射導彈、解除相關海空域管控，只是，傷害已經造成、 世界公敵的猙獰原形已經畢露！在眾目睽睽之下， 敲鑼打鼓對台灣喊殺喊打並波及眾多無辜第三者的中國，被貼上「 世界級麻煩製造者」的標籤，這次看來是絕對逃不掉了！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）