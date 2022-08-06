東協部長會議落幕 各國將對緬甸軍政府採更強硬立場

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）東南亞國協（ASEAN）第55次部長會議本（8）月3日落幕，針對緬甸軍方發動政變並囚禁翁山蘇姬一事，本次各國決議，在軍政府確實落實「五點共識」（Five Point Consensus）前，將無限期禁止軍政府的部長參與會議。

事實上，由於與翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）同政黨的前國會議員、嘻哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）與政治犯覺敏友（Kyaw Min Yu）等4名知名民主人士在上個月突然遭到軍政府處決，東協各國已經難以對緬甸軍方的作為置之不理，以馬來西亞、新加坡、印尼與菲律賓為首的各國開始呼籲採取更直接的行動。

雖然早在今（2022）年4月，東協就與軍政府達成包括「各方應克制並立即停止暴力行動」、「開啟具建設性的談話」與「東協將派出特使促成對話」等五點共識，不過軍政府皆消極不配合，除拒絕特使拜訪翁山蘇姬、持續打擊民主派人士，還公開發行「自己版本的五點共識」貼在東協的版本旁。

同時身為東協對緬甸特使的柬埔寨外交國際合作部大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）指出，緬甸軍方高層必須明確表現出有所進展，東協才會做出相應有進展的決定。

除此之外，東協各國外長更同時譴責緬甸，要求其確實遵守去年11月各方同意的五點共識內容，並表示如果沒有實質進步，今年11月的後續會議上，將對其不合作的行為「採取行動」。.

對此，軍政府不滿的回擊，表示唯有各國皆尊重東協憲章就平等、包容、主權、非干涉等內容，東協才可以團結一致，要求東協各國尊重其主權，並不要干涉其內政。