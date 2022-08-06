台灣第三例猴痘！ 男從美國染疫返台

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）我國發現第3例猴痘案例！疾病管制署今（6）日公布，北部1名20多歲男性今年7月至美國旅遊，8月2日返台後居家檢疫，於3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，確診感染猴痘，目前隔離制治療中，2名匡列的高風險接觸者也在密切觀察中。

疾管署表示，該案本月2日搭機返國後進行居家檢疫，3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，4日依衛生單位安排就醫並進行採檢並在今日確認陽性，目前在醫院隔離治療中。

疫調指出，共有2名高風險接觸者被匡列，為染疫個案於美國期間同住且有密切接觸，並一起搭機返國的友人，目前兩位皆無不適症狀，地方衛生單位已開立健康監測通知書密切追蹤至8月23日；並另將調閱艙單，並針對其返國航班左右鄰座乘客，列入中風險接觸者，同時衛教該接觸者自我健康監測至8月23日。

猴痘在今年6月23日公告為第二類法定傳染病，已進行密切監測並提醒醫師加強通報，截至今日有3例確診，都視為境外移入病例（德國1例、美國2例）。

另自6月30日起，該署將具有本土或不明感染源猴痘個案的53個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。