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視察九鵬基地 中科院副院長歐陽力行心疾突發猝死旅館

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/06 16:39
中科院副院長歐陽力行於今（6）晨被發現猝死於旅館，疑似心疾突發所致，享年57歲。（圖／國防大學）

中科院副院長歐陽力行於今（6）晨被發現猝死於旅館，疑似心疾突發所致，享年57歲。（圖／國防大學）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）時值共軍軍演，中科院副院長歐陽力行（5）日至屏東九鵬基地視察，於今（6）晨被發現猝死於旅館，疑似心疾突發，享年57歲。歐陽力行今年年初方接下中科院副院長職務，督導各型飛彈生產工作，如今突傳噩耗，國家痛失英才，各界人士紛紛至上悼念之意。

歐陽力行5日至前往東九鵬基地視察，原訂於今日上午參加當地收穫祭活動，但直至早晨7時都未曾現身也聯絡不上，7時20分幕僚於前往房間查看，發現歐陽力行躺在床上、手握藥物，已然氣絕多時。因歐陽力行明顯死亡，故警消並未送醫搶救，警方調閱監視器畫面並勘驗現場，未發現打鬥及外力侵入跡證，死者身體亦完好無傷。

據家屬透露，歐陽力行生前患有心臟方面疾病，曾裝過支架，衛生所主任到場協助行政相驗，考量其病史故斷定死因為心臟病發，並開立死亡證明書。

國家中山科學研究院今（6）日發布新聞稿證實歐陽力行逝世消息，並表示其任職期間戮力從公，勇於任事，該院深感哀慟，已安排專人陪同家屬並協處後續治喪事宜。

歐陽力行為中正理工77年班，擁美國華盛頓大學流體力學博士學位，歷練陸軍飛彈基地勤務廠廠長、軍備局管理處長，國防大學管理學院長、軍備局副局長等職務，今年年初接下中科院副院長職務，督導各型飛彈生產工作。如今猝然離世，軍界前輩後進，以及各界人士紛紛在社群網站上回憶過往情誼，並至上最深的哀悼之情。
歐陽力行
國家中山科學研究院
中科院
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