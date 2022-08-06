聖文森及格瑞那丁總理將12度訪台 蔡英文軍禮相迎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應中華民國台灣政府邀請，訂於8月7日至12日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。



外交部指出，龔薩福總理此行是第12次訪問台灣，也是以總理身份第11度來訪，同時也是2020年11月第五度勝選連任總理職務後首次來訪。為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待龔薩福總理一行，雙方也將就兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部指出，總統蔡英文將見證龔薩福總理與法務部長蔡清祥簽署台聖兩國「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，以及與教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，強化兩國司法及教育合作。



外機也提及，龔薩福總理另將會晤行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，並接受吳部長款宴。吳部長也將陪同龔薩福總理訪問團赴高雄參訪，接受市長陳其邁款宴，以及參觀相關經建文化設施。龔薩福總理在台期間另將視察聖國駐台大使館及接見聖國在台學生、參訪財團法人國際合作發展基金會及馬偕醫護管理專科學校等。



外交部強調，我國與聖文森及格瑞那丁邦誼深厚，兩國建交41年以來，在教育、婦女賦權、基礎建設、公衛醫療、資通訊及農業等領域合作密切，成果豐碩。此次訪團成員包括社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏潔安（Angie William-Jackson）及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等人。