Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

聖文森及格瑞那丁總理將12度訪台 蔡英文軍禮相迎

總統蔡英文將見證龔薩福總理與法務部長蔡清祥簽署台聖兩國「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，以及與教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，強化兩國司法及教育合作

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/06 15:10
聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左）將於7日抵台，這將是他第12度訪問台灣。圖為2019年龔薩福訪問台灣，與...

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左）將於7日抵台，這將是他第12度訪問台灣。圖為2019年龔薩福訪問台灣，與...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應中華民國台灣政府邀請，訂於8月7日至12日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，龔薩福總理此行是第12次訪問台灣，也是以總理身份第11度來訪，同時也是2020年11月第五度勝選連任總理職務後首次來訪。為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待龔薩福總理一行，雙方也將就兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部指出，總統蔡英文將見證龔薩福總理與法務部長蔡清祥簽署台聖兩國「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，以及與教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，強化兩國司法及教育合作。

外機也提及，龔薩福總理另將會晤行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，並接受吳部長款宴。吳部長也將陪同龔薩福總理訪問團赴高雄參訪，接受市長陳其邁款宴，以及參觀相關經建文化設施。龔薩福總理在台期間另將視察聖國駐台大使館及接見聖國在台學生、參訪財團法人國際合作發展基金會及馬偕醫護管理專科學校等。

外交部強調，我國與聖文森及格瑞那丁邦誼深厚，兩國建交41年以來，在教育、婦女賦權、基礎建設、公衛醫療、資通訊及農業等領域合作密切，成果豐碩。此次訪團成員包括社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏潔安（Angie William-Jackson）及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等人。
聖文森及格瑞那丁
龔薩福
蔡英文
刑事司法互助條約
移交受刑人條約
高等教育合作意向書
友邦
友邦來訪

相關新聞

〈時評〉報復裴洛西訪台　中國明年才會真正亮底牌
〈時評〉報復裴洛西訪台　中國明年才會真正亮底牌
2022/08/04 15:42
（持續更新）中共反應過度？蔡英文赴美國國會演說？承諾台灣實質利益？ 裴洛西這樣說
（持續更新）中共反應過度？蔡英文赴美國國會演說？承諾台灣實質利益？ 裴洛西這樣說
2022/08/03 15:45
〈時評〉林智堅案　民進黨應避免負面效應外溢
〈時評〉林智堅案　民進黨應避免負面效應外溢
2022/07/28 19:52
接見凱達格蘭論壇外賓 蔡英文：民主國家需團結發展經貿合作
接見凱達格蘭論壇外賓 蔡英文：民主國家需團結發展經貿合作
2022/07/27 17:42
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
2022/07/27 16:35

更新時間 : 2022-08-06 15:27 GMT+08:00

最受歡迎

【中共軍演持續更新】路透稱10共艦、20共機越台海中線 國防部這樣說
【中共軍演持續更新】路透稱10共艦、20共機越台海中線 國防部這樣說
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
《紳士任務》正式開拍！王陽明、鄭人碩首度攜手主持　由內而外改造台灣素人
《紳士任務》正式開拍！王陽明、鄭人碩首度攜手主持　由內而外改造台灣素人
（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
中共大規模環台軍演前夕 22架共機穿越台海中線
中共大規模環台軍演前夕 22架共機穿越台海中線
〈時評〉報復裴洛西訪台　中國明年才會真正亮底牌
〈時評〉報復裴洛西訪台　中國明年才會真正亮底牌
〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土
〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土