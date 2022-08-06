8/6台灣本土新增19,753例 死亡+51、中重症＋145

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增19,965例COVID-19確定病例，分別為19,753例本土個案及212例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,753例本土病例，為9,155例男性、10,592例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，本土中重症新增145例。自2022年1月1日到8月5日止，台灣新冠肺炎中症率0.26%，重症率0.21%。

指揮中心指出，個案分布為新北市(3,664例)，臺中市(2,331例)，臺北市(2,172例)，桃園市(2,162例)，高雄市(1,894例)，臺南市(1,448例)，彰化縣(867例)，新竹縣(621例)，苗栗縣(575例)，屏東縣(573例)，雲林縣(558例)，新竹市(452例)，宜蘭縣(438例)，嘉義縣(382例)，南投縣(326例)，基隆市(319例)，花蓮縣(288例)，嘉義市(226例)，臺東縣(202例)，澎湖縣(133例)，金門縣(115例)，連江縣(7例)。

指揮中心進一步說明，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。

指揮中心還公布，今日新增212例境外移入個案中，為126例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南21例，菲律賓6例，美國、新加坡、荷蘭及德國(各4例)，英國、土耳其及泰國(各3例)，日本及法國(各2例)，丹麥、埃及、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞及瑞士(各1例)移入，另150例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,716,819例確診、9,187例死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。