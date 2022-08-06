Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

岸田內閣支持下滑將改組 岸信夫不留任防衛大臣

據《日本經濟新聞》7月民調顯示，岸田內閣支持率為58%，為去年10月岸田執政以來第2低。

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2022/08/06 14:54
日本首相岸田文雄面對內閣支持率下滑以及多項政治挑戰，決定在秋季臨時國會前改組內閣因應。（圖／ imago images)  

日本首相岸田文雄面對內閣支持率下滑以及多項政治挑戰，決定在秋季臨時國會前改組內閣因應。（圖／ imago images)  

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）日媒報導，岸田文雄預計將於10日進行內閣改組以及自民黨內主管人事調整，以應對來自新冠疫情、中國對台軍事威脅、物價飆升等挑戰。據悉，內閣中官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一將獲留任，防衛大臣岸信夫因身體健康因素將卸職。

綜合《讀賣新聞》、《日本時報》報導，資深日本政府官員表示，近來因新冠疫情攀升，故前首相安倍晉三國葬爭議、宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）牽扯政治問題等，導致內閣支持下降，據《日本經濟新聞》7月民調顯示，岸田內閣支持率為58%，為去年10月岸田執政以來第2低。

岸田打算透過此次人事變動來鞏固其政府。據悉，岸田原計畫於9月中旬進行改組，但為了提升黨內的向心力，推動其招牌政策「新資本主義」經濟政策、防疫對策等，加上日本年底將修訂國家安全保障戰略等國防3文件，就國防費追加的議題也有待討論，因此岸田希望在秋季的臨時國會召開前就能完成改組。

報導指出，考量時任防衛大臣岸信夫的健康狀況，岸田預計將於下週三（10日）宣布接班人選。現年63歲的案岸信夫為安倍晉三胞弟，自2020年9月起擔任防衛大臣迄今。

官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一則傳出將繼續留任現職，經濟產業大臣萩生田光一可能留任或轉任其他要職。

此外，岸田預定8日召開自民黨臨時主管會議，並10日進行內閣改組並調整自民黨黨務主管人事。據報導，副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充將獲留任，7月底參議院議員任期屆滿的農林水產大臣金子原二郎、國家公安委員長二之湯智將卸職。
岸田文雄
內閣改組
岸信夫
統一教
自民黨

相關新聞

岸田文雄攜手裴洛西 日美合作維持台海和平穩定
岸田文雄攜手裴洛西 日美合作維持台海和平穩定
2022/08/05 13:53
岸田將親赴禁核擴散大會 聚焦核裁軍
岸田將親赴禁核擴散大會 聚焦核裁軍
2022/07/31 16:30
在位最久、政績卓越 自民黨盼秋季為安倍舉行國喪
在位最久、政績卓越 自民黨盼秋季為安倍舉行國喪
2022/07/13 14:54
【賴清德赴日】專家稱岸田繼承安倍遺志 台日關係不倒退
【賴清德赴日】專家稱岸田繼承安倍遺志 台日關係不倒退
2022/07/13 10:58
日本參院選舉修憲派大獲全勝 有望完成安倍遺願
日本參院選舉修憲派大獲全勝 有望完成安倍遺願
2022/07/11 10:03

更新時間 : 2022-08-06 15:27 GMT+08:00

最受歡迎

【中共軍演持續更新】路透稱10共艦、20共機越台海中線 國防部這樣說
【中共軍演持續更新】路透稱10共艦、20共機越台海中線 國防部這樣說
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
《紳士任務》正式開拍！王陽明、鄭人碩首度攜手主持　由內而外改造台灣素人
《紳士任務》正式開拍！王陽明、鄭人碩首度攜手主持　由內而外改造台灣素人
（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
中共大規模環台軍演前夕 22架共機穿越台海中線
中共大規模環台軍演前夕 22架共機穿越台海中線
〈時評〉報復裴洛西訪台　中國明年才會真正亮底牌
〈時評〉報復裴洛西訪台　中國明年才會真正亮底牌
〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土
〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土