岸田內閣支持下滑將改組 岸信夫不留任防衛大臣

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）日媒報導，岸田文雄預計將於10日進行內閣改組以及自民黨內主管人事調整，以應對來自新冠疫情、中國對台軍事威脅、物價飆升等挑戰。據悉，內閣中官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一將獲留任，防衛大臣岸信夫因身體健康因素將卸職。

綜合《讀賣新聞》、《日本時報》報導，資深日本政府官員表示，近來因新冠疫情攀升，故前首相安倍晉三國葬爭議、宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）牽扯政治問題等，導致內閣支持下降，據《日本經濟新聞》7月民調顯示，岸田內閣支持率為58%，為去年10月岸田執政以來第2低。

岸田打算透過此次人事變動來鞏固其政府。據悉，岸田原計畫於9月中旬進行改組，但為了提升黨內的向心力，推動其招牌政策「新資本主義」經濟政策、防疫對策等，加上日本年底將修訂國家安全保障戰略等國防3文件，就國防費追加的議題也有待討論，因此岸田希望在秋季的臨時國會召開前就能完成改組。

報導指出，考量時任防衛大臣岸信夫的健康狀況，岸田預計將於下週三（10日）宣布接班人選。現年63歲的案岸信夫為安倍晉三胞弟，自2020年9月起擔任防衛大臣迄今。

官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一則傳出將繼續留任現職，經濟產業大臣萩生田光一可能留任或轉任其他要職。

此外，岸田預定8日召開自民黨臨時主管會議，並10日進行內閣改組並調整自民黨黨務主管人事。據報導，副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充將獲留任，7月底參議院議員任期屆滿的農林水產大臣金子原二郎、國家公安委員長二之湯智將卸職。