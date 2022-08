〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！

「麻煩製造者」習近平真的很有本事,胡搞瞎鬧。他帶領一群無能、無知的莽夫愚婦敲鍋打盆,景象一片荒謬。把中國的形象搞爛搞垮,最主要是將全球最重要的民主自由國家聯盟都惹火了。當中共稱這些支持台灣護衛台灣的世界列強為「八國聯軍」時,中共已經「自我預言」了未來必敗的局面。

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月2日3日訪台離開後,中共軍方宣布自台北時間4日中午12點起至7日中午12點止,在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動,並組織實彈射擊。

國防部指出,共軍向台灣北部、南部及東部周邊海域,發射共11枚東風系列彈道飛彈。對此,在白宮例行簡報中,美國國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)譴責北京並指責中國反應過度,以裴洛西訪台為藉口,在台灣海峽與周邊增加挑釁性軍事活動,實際上是試圖「建立新現狀以獲得新常態」,這些「不負責任的行為」與維護台海與區域和平穩定的長期目標背道而馳,「美方不會接受新現狀,世界也不會接受。」

這些話很重,而已經無法理性控制自己的中共爪牙,卻在這時變本加厲,中共外交部宣布,「將對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施」。還有遠在法國的二百五在媒體上放話:”統一後將對所有台灣人實施再教育”,引發歐洲領袖憤怒抨擊。真的一群精神有問題的惡棍在亂搞這個國家。

以「群魔亂舞」來形容現在的中共戰狼出征,恐怕還不足以形容其邪惡與無恥的程度。他們有如農曆鬼月,地獄門開放竄逃人間的厲鬼到處搞破壞。中國人民真的很可憐被這群來自地獄的惡魔統治,光看中共爪牙如何肆虐全球,就可以了解,中國老百姓如何生活在「不負責任」的政權壓迫的恐懼無奈之中。

可是在這種暴力威脅下,世界善良的力量仍然挺立,議長裴洛西堅決訪台就是「持聖劍斬妖」的正義之舉。裴洛西的台灣行,更是一面「照妖鏡」,讓許多邪靈惡人現身,他們在網路上寫下了各種「自白書」露出了他們被中共收買的「痕跡」。也有一些國家領袖向「邪惡帝國」屈服。

一個俄羅斯侵略烏克蘭已經讓許多「金玉其表敗絮其中」的中共同路人、地下黨現身。裴洛西訪台更進一步照亮公義,讓邪惡無所遁形。

這是本世紀的時代分水嶺,人人都必需在黑白之間做選擇,在惡與善之間站邊。沒有躲在灰色地帶「套利」,也沒有在惡善之間「跑龍套」的投機可能。

美國30年來創造了這種戰略模糊(strategic ambiguity),讓很多小奸小惡有了游離時空,也讓中共的貪腐滲透坐大。現在正走回戰略清晰(strategic clarity),裴洛西訪台正是美國「除錯」(debugging)的重大一步。

英國議員Lord David Alton,這幾年來,在國際會議上,經常提醒世人一句話”Not to speak, is to speak; Not to act , is to act”批判的就是那種,在黑白、善惡之間左右逢源的政客。這種「德之賊」投機者,總是在行公義的關鍵時刻不説話,不做動作。其實這種躲藏已經不起考驗。因為「不説話就是説話了,不做動作就是動作了」世人眼睛雪亮,正在看著分清(clarifying)何者是鬼,何者是人。

美國國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)譴責中共以裴洛西訪台為藉口,在台灣海峽與周邊增加挑釁性軍事活動,實際上是試圖「建立新現狀以獲得新常態」。也就是中共正將擾台措施「現狀化及常態化」,也就是中共正在玩火,將「戰爭邊緣論」步步進逼。他們要測試,美國、日本、歐洲國家及澳紐如何反應,但中共知道這種「灰色地帶行動」不能過頭,太過頭了所引發的反制,會讓中共籌碼盡失。比如説美國宣布航空母艦長期駐守台灣海峽,由美國制訂「新現狀、新常態」。

中共軍演太過頭,最終將引發美國長期駐軍台灣。這個局勢正在逐漸形成。中共很會搞恐嚇式外交,其結果是嚇醒「沉睡的獅王」。中共想用這種「恰到壞處」的下流手段,來與美、歐、日本「談判」搞買空賣空,現在完全被識破。中共用「台灣是中國領土」這個不實的謊言來掩蓋他們企圖將台灣海峽據為己有。台灣海峽是全球民主國家自由貿易的最重要海空運輸線,被中共切斷等於是大血管破裂出血。光看這次中共軍演試射導彈,日本反應激烈,就可看出,日本認為這次軍事行動,日本利益受損最重,導彈落在日本經濟海域,而且有針對性。日本必然對中共進行反制。

裴洛西訪台是個開始,不是結束。為美國官方訪台揭開序幕。裴洛西在台記者會也面對了台灣總統訪美的議題,她的反應是正面的。這是下一個陣仗的開始。

企業家曹興誠,特別召開記者會,批評中國以演習為名,「意圖對台灣進行實質封鎖及報復,中共對台灣行徑如此囂張跋扈,或許以為台灣人都貪財怕死,認為貪財者可以利用、怕死者可以威脅,所以不把台灣看在眼裡。」

曹興誠宣布,將捐出30億元新台幣協助加強國防,希望能喚起台灣人不貪財、不怕死等精神,並為維護自由、民主、人權等起來戰鬥,但他認為現在台灣的國防弱點並非武器、裝備,而是大家在認知方面的士氣不足,「希望30億新台幣可以填補這方面的空缺,並希望拋磚引玉喚醒大家對認知戰、心理戰及輿論戰等方面加強戰備。」他的批評很接地氣,特別是台灣媒體真的是「士氣很弱」,常落入中共的認知戰陷阱。曹興誠應該是,在這個節骨眼最有資格出來辧媒體的企業家。他「一夫當關」表達了「台灣人沒在怕,不是給嚇大的」硬頸精神!

鬼門關馬上就要關閉了。中共這種「無理寸步難行」,囂張行徑不可能持久。台灣要思考的是如何在全球做到「得道者多助」,積極在民主自由的大旗下,廣結善緣,幫助那些被專制獨裁迫害的難民,將台灣打造成救援苦難者的「非政府組織總部」(United of NGO),從國際宗教自由的全球圓桌會議開展Taiwan Can Help的實踐。

台灣人出頭天,此其時也!大可以把中共軍演煙硝當成鞭炮聲。