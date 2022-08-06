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【以巴衝突再起】突空襲加薩 以色列：特殊狀況

〈半島電視台〉引述巴勒斯坦研究員論述指出，以色列政府在這時候讓雙方摩擦升溫是因為11月的大選將近，執政黨急於獲取支持所致

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/06 12:29
圖為以色列鐵穹防衛系統空中攔截PIJ火箭彈所引發火花的畫面。(路透社圖片)

圖為以色列鐵穹防衛系統空中攔截PIJ火箭彈所引發火花的畫面。(路透社圖片)

（ 台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導 ）以色列昨 (5) 日以「特殊情況」（special situation）為由，突然以戰機空襲加薩走廊，造成至少10人死亡、55人受傷，其中包含了一名8歲的女孩與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）的軍事指揮官賈巴里（Taysir al-Jabari），外界擔心這可能會引爆新一波的加薩戰爭。

自攻擊發起以後，加薩走廊各地可以看到爆炸造成的火光和感受到爆炸的震波，當地居民也可以聽到以色列的偵查無人機從頭上呼嘯而過的聲響，而除了加薩以外，南部地區的汗尤尼斯（Khan Younis）、與埃及毗鄰的拉法（Rafah）等城市也受到了攻擊。

以色列國防部表示，空襲是基於對恐怖攻擊的情報所做出的先發制人，在此之前，以方已於周一突襲位於加薩走廊北部、被以方佔領的約旦河西岸城市傑寧（Jenin）並拘捕了PIJ的資深成員沙迪（Bassam al-Saadi），他被認為是前段時間發動恐攻，並造成超過17名以色列人喪生的幕後黑手。

沙迪遭拘捕後，雖然PIJ並無表現出過於激烈的反應，只是要求以方以人道方式對待，以色列軍方仍升高了與加薩地區邊界的警戒狀態，多處聯外道路遭到封鎖，其中包括了凱雷姆沙洛姆過境點（Kerem Shalom），這是加薩地區發電廠輸入燃料的重要通道，關閉後嚴重衝擊了當地人的生活。

對於以色列的攻擊，PIJ與巴勒斯坦解放組織皆表示會進行報復，PIJ則在空襲後立刻對以色列發射了超過100枚火箭彈，不過大部分被鐵穹防衛系統成功攔截，並未造成實質的傷害。

〈半島電視台〉引述巴勒斯坦研究員Mariam Barghouti的論述指出，以色列政府在這時候讓雙方摩擦升溫是因為11月的大選將近，執政黨急於獲取支持所致。

智庫巴勒斯坦政策網絡（Al-Shabaka）的院士Tariq Kenney-Shawa說，以色列樂於將加薩人作為可犧牲的棋子，因為他們知道沒人能讓他們負責。
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