中國軍演持續！美國派軍艦穿越台灣海峽　捍衛自由開放印太地區

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國將派軍機軍艦穿越台灣海峽，捍衛自由開放印太地區。

中國持續在台灣周邊大動作軍演，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）4日在例行記者會上譴責北京不負責任行為，美國將持續支持台灣，近期內將派軍機軍艦穿越台灣海峽，捍衛自由開放印太地區。

柯比表示，美國國防部長奧斯汀同日已指示「雷根號」航空母艦（USS Ronald Reagan）打擊群留在該區域駐防執勤，以監控局勢；未來數週，美國軍方也將通過台灣海峽，執行標準空域和海域過境，這符合美國長期以來捍衛海洋自由與國際法的行動。

美國之音（VOA）專訪美國國務卿安東尼∙布林肯（Antony Blinken）指出，中國（對裴洛西訪台）的反應很不成比例，而且很危險，無論他對訪問有什麼樣的感受，發射11枚導彈，包括讓導彈飛越台灣，派遣艦艇包圍台灣，其中五枚導彈落點逼近日本，「我們認為應該讓大海平靜下來，台灣海峽對當地幾乎每一個國家都很重要，很多商務也都穿越台海。」

據報導，華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研究員成斌表示，美國軍艦在台灣附近水域的存在雖不能阻止中國進行軍演，卻能阻止中國將軍演變成直接侵略。

報導提及，截至4日，美國海軍有5艘軍艦在台灣附近海域執行「日常既定任務」，包括本週在巴士海峽以東海域活動的「雷根號」航艦打擊群，「美利堅號」兩棲突擊艦（USS America）在日本九州佐世保基地附近，搭載F-35B戰機、別稱「閃電航艦」的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）部署在日本沖繩，而林肯號航艦打擊群（USS Abraham Lincoln）、兩棲突擊艦艾薩克斯號（USS Essex，直升機船塢登陸艦）則剛剛結束在夏威夷海域的「環太平洋軍演」（RIMPAC）。

據中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，5日至少有13架美軍軍機在台灣周邊活動。