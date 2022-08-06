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駐奧地利大使張小月投書奧地利及維也納媒體　呼籲民主世界與台灣團結抵抗威權

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/06 09:24
駐奧地利代表處大使張小月投書媒體。（圖/截圖自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處 ）

駐奧地利代表處大使張小月投書媒體。（圖/截圖自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處 ）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）駐奧地利代表處大使張小月5日於奧地利重要報紙新聞報(Die Presse)與維也納日報(Wiener Zeitung)上發表專文評論，說明裴洛西訪台代表團是兩國正常來往，民主世界應與台灣站在一起，勿讓威權主義予取予求。

自美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共加大對台各種經濟與軍事威脅，引發國際媒體重視。張小月在新聞報上撰文「裴洛西訪台是所有民主國家的勝利」(Pelosis Besuch in Taiwan ist ein Sieg für alle Demokratien)，強調民主國家不應對獨裁政府讓步，因為獨裁者永不會滿足，會持續要求更多不屬於他們、且從未擁有過的東西。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國也無權指定誰可來台作客。

張小月指出，台灣民主化的成功故事，向中國人民展現了民主是未來的制度。而威權國家害怕的無非是本國人民渴望擁有自由生活，因此台灣對中國來說是眼中釘。台灣一再被各種國際評比形容為該區域的民主燈塔，而北京所懼怕的正是來自台灣的光照進其黑暗。她呼籲面對中國這樣的威權國家，民主世界團結在一起，不被予取予求及霸凌。裴洛西的訪台象徵的是全球民主國家團結的開始。

而在維也納日報「台灣與中國分屬不同世界」(Taiwan und China trennen Welten)的評論中，張小月提及中共威脅整個民主世界的侵略性舉動，已遭G7國家聯合警告。北京說台美的友好交流是「玩火」，但是中共對台灣產品的進口禁令、對台網路攻擊，以及在台灣沿海進行軍事演習，都證明唯一想放火者是北京。

她引用裴洛西議長訪台時的演說「今天世界面臨著民主和專制之間的選擇」，表示台灣很久以前即決定選擇民主與自由。將兩岸分開的不僅僅是海洋，而是不同的世界。她在文章最後也提出一個重要問題：在今日因民族主義狂熱而引發烏俄戰爭之時，世界必須自問是否坐視民族主義野火蔓延？

駐奧地利大使張小月投書奧地利及維也納媒體　呼籲民主世界與台灣團結抵抗威權
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張小月
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