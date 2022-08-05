共機68架次侵擾台海創新高 駐韓美軍稱一聲令下就可投入作戰

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台海局勢升高，今（5）日高達68架次中共軍機進入台海周邊活動，而駐韓美軍副司令表示，一旦有事，駐韓美軍隨時能投入作戰。

根據國防部，截至5日17時，共偵測到共機68架次、軍艦13艘次在台海頻繁活動並逾越台灣海峽中線，破壞台海現況。國軍運用聯合情監偵系統，監控敵情，第一時間廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇及岸置飛彈系統適切應處。國防部亦對共軍刻意跨越中線之侵擾行動表達譴責。

兩岸因眾院議長裴洛西訪台而劍拔弩張之際，中央社引述韓媒TV朝鮮4日報導，駐韓美軍副司令、美國空軍第7航空隊司令官普留斯（Scott L. Pleus）在專訪中，被問及會否有機會投入南海作戰時，給予了肯定答覆。

普留斯表示，該軍力任務雖主為遏制抵禦北韓的攻擊，但隨著國際情勢變化，若接到印太司令部、太平洋空軍等指令，也不排除會投入朝鮮半島以外地區的任務，包括危機處理作戰。

據報導，除朝鮮半島，駐韓美軍也可能參與其它地區的災後重建、人道救援、維安、作戰等行動。這兩年以來，其U-2偵察機就常被派至南海一帶出任務。普留斯的說法，也與前總統文在寅的立場有所扞格。文在寅認為，駐韓美軍不應與美國印太戰略掛勾。